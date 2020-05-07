Крупнейшая строительная фирма приостановила запуск всех новых проектов многоквартирного жилья

«Перспективы строительного сектора и сектора недвижимости на всех наших домашних рынках, начиная с марта стали негативными, мы также учитываем, что влияние экономического кризиса может стать весьма долгосрочным. Исходя из этого, мы аннулировали первоначальное предложение по выплате дивидендов и приостановили запуск всех новых проектов девелопмента многоквартирного жилья первоначально на три месяца до момента, когда ситуация станет более ясной. Поэтому количество предлагаемых нами квартир как в 2020 году, так и в 2021 году уменьшится по сравнению с ранее запланированным. Предприятия концерна начали поэтапную реализацию мер по снижению расходов и экономии, чтобы обеспечить эффективную деятельность и сильный потенциал, а также необходимые условия для деятельности во время кризиса, а также после него», – добавил Андрес Тринк.

«Большинство девелоперских проектов коммерческой недвижимости находятся в режиме ожидания, частные заказчики практически исчезли с рынка строительства, а в новых строительных закупках преобладают заказы от государства, - отметил Тринк. - Возвращение чувства уверенности к частным заказчикам и адаптация к новой ситуации, конечно же, потребуют времени».

«Надеемся, что государственные инвестиции в здания и инфраструктуру продолжатся, и подготовительная работа по проектам ускорится, чтобы была поддержана жизнеспособность строительного сектора и сохранены рабочие места».

«Вследствие предполагаемого уменьшения объемов строительства ценовая конкуренция в тендерах на строительство стала еще более агрессивной, чем раньше. Позитивным моментом является то, что работа на наших строительных объектах продолжается и в первом квартале мы заключили также новые договоры на строительство на сумму 87 миллионов евро, благодаря чему объем портфеля договоров в конце квартала был даже немного больше, чем год назад», –прокомментировал рынок строительства Андрес Тринк.

«В связи с пандемией начиная с марта замедлились новые продажи квартир, как в Эстонии, так и в Латвии и Литве. Уменьшилось количество ходатайств о жилищных кредитах, увеличилось число предлагаемых для сдачи в аренду квартир, а также выросла безработица в секторах экономики, которые больше всего подверглись влиянию пандемии. Благодаря тому, что до начала кризиса квартирный рынок был хорошо сбалансирован – предложение, уровень цен, покупательская способность и кредитная нагрузка были на разумном уровне, преодоление нынешнего кризиса может стать все-таки менее болезненным по сравнению с кризисом 2008 года. Учитывая характер текущего экономического кризиса, наряду с быстрыми мерами государственной поддержки исключительно важно, чтобы банки не переусердствовали с ужесточением финансовых условий, в том числе при выдаче жилищных кредитов», - прокомментировал рынок недвижимости Андрес Тринк.