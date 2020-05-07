Крупнейшая строительная фирма приостановила запуск всех новых проектов многоквартирного жилья

«Снижение доходов от продаж приблизительно на четверть по сравнению с тем же периодом прошлого года было ожидаемо – у нас в работе было меньше крупных объектов, кроме того, на рынке строительства наблюдался спад. Начиная с марта на экономическую деятельность стали оказывать влияние ограничения связанные с пандемией; влияние экономического кризиса, вызванного пандемией, на деятельность и экономические результаты концерна начнет проявляться в большем объеме в следующих кварталах», – сказал председатель правления АО Merko Ehitus Андрес Тринк.
«Перспективы строительного сектора и сектора недвижимости на всех наших домашних рынках, начиная с марта стали негативными, мы также учитываем, что влияние экономического кризиса может стать весьма долгосрочным. Исходя из этого, мы аннулировали первоначальное предложение по выплате дивидендов и приостановили запуск всех новых проектов девелопмента многоквартирного жилья первоначально на три месяца до момента, когда ситуация станет более ясной. Поэтому количество предлагаемых нами квартир как в 2020 году, так и в 2021 году уменьшится по сравнению с ранее запланированным. Предприятия концерна начали поэтапную реализацию мер по снижению расходов и экономии, чтобы обеспечить эффективную деятельность и сильный потенциал, а также необходимые условия для деятельности во время кризиса, а также после него», – добавил Андрес Тринк.
«Большинство девелоперских проектов коммерческой недвижимости находятся в режиме ожидания, частные заказчики практически исчезли с рынка строительства, а в новых строительных закупках преобладают заказы от государства, - отметил Тринк. - Возвращение чувства уверенности к частным заказчикам и адаптация к новой ситуации, конечно же, потребуют времени».
«Надеемся, что государственные инвестиции в здания и инфраструктуру продолжатся, и подготовительная работа по проектам ускорится, чтобы была поддержана жизнеспособность строительного сектора и сохранены рабочие места».
«Вследствие предполагаемого уменьшения объемов строительства ценовая конкуренция в тендерах на строительство стала еще более агрессивной, чем раньше. Позитивным моментом является то, что работа на наших строительных объектах продолжается и в первом квартале мы заключили также новые договоры на строительство на сумму 87 миллионов евро, благодаря чему объем портфеля договоров в конце квартала был даже немного больше, чем год назад», –прокомментировал рынок строительства Андрес Тринк.
«В связи с пандемией начиная с марта замедлились новые продажи квартир, как в Эстонии, так и в Латвии и Литве. Уменьшилось количество ходатайств о жилищных кредитах, увеличилось число предлагаемых для сдачи в аренду квартир, а также выросла безработица в секторах экономики, которые больше всего подверглись влиянию пандемии. Благодаря тому, что до начала кризиса квартирный рынок был хорошо сбалансирован – предложение, уровень цен, покупательская способность и кредитная нагрузка были на разумном уровне, преодоление нынешнего кризиса может стать все-таки менее болезненным по сравнению с кризисом 2008 года. Учитывая характер текущего экономического кризиса, наряду с быстрыми мерами государственной поддержки исключительно важно, чтобы банки не переусердствовали с ужесточением финансовых условий, в том числе при выдаче жилищных кредитов», - прокомментировал рынок недвижимости Андрес Тринк.
«Люди и предприятия должны быстро научиться действовать в условиях повышенного риска для здоровья и установленных ограничений. В процессе продажи квартир мы применяем необходимые меры безопасности и используем электронные каналы при заключении сделок. Мы полагаем, что в нынешних условиях для покупателей жилья еще важнее стала надежность девелопера и целостная жизненная среда», - добавил руководитель Merko Ehitus.
«Мы завершим строительство находящихся в работе многоквартирных домов и рассмотрим возможность запуска новых проектов в зависимости от рыночной ситуации. Мы также проведем анализ того, как текущий кризис может повлиять на рынок недвижимости в будущем».
В первом квартале 2020 года концерн Merko Ehitus передал покупателям 133 квартиры и 3 коммерческие площади. Крупнейшими проектами Merko были: жилые кварталы Уус-Веэренни и Пикалийва в Таллинне, девелоперские проекты Гайльэзерс и Виестурдарзс в Риге, а также девелоперские проекты Вилнелес сленис и Ринктинес Урбан в Вильнюсе.
В первом квартале крупнейшими объектами, находящимися в работе в Эстонии, были: парковочное здание в терминале D Таллиннского порта, здание основной школы в Тюри, коммерческое здание по адресу Пярнуское шоссе, 186, кабельные линии высокого напряжения в Таллинне, а также реконструкция участка дороги Ааспере-Хальяла. В Латвии крупнейшими объектами, находящимися в работе, были: здание школы и общежития в Пиньки, центр логистики «Лидл», шоколадная фабрика «Лайма», а также реконструкция здания строительного факультета Рижского технического университета. В Литве - отель «Неринга» и здание главного комиссариата Каунасской полиции.
В первом квартале текущего года новых договоров на строительство было заключено на сумму 87 млн. евро (I квартал 2019: 32 миллиона евро); самыми крупными договорами были договоры на строительство Таллиннской школы музыки и балета, гимназии Arte, системы водоснабжения и канализации в волости Кохила, а также центра обработки данных в Харьюмаа.