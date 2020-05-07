Социальные сети - отличное место, где можно найти свежие идеи для обновления вашего жилища. Как и каждый год, среди модных трендов дизайна интерьера находим не только новинки, но и хорошо забытое старое, пишет Kodustiil.

1. Макраме опять украшает стены #macramewallhanging

Эти плетеные панно всегда были любимы народом. Вот и сейчас в Instagram загружено 585 280 фото с изображением макраме.

2. Кухонный остров жив #kitchenisland

Просто самый настоящий вневременной тренд! Кухонный остров никуда не исчезает с наших кухонь: в Instagram их уже полмиллиона. В этой популярной социальной сети выложено 449 707 изображений кухонных островов.

3. Обои и краски от Farrow & Ball #farrowandball

Этот британский производитель обоев и красок является одним из бесспорных фаворитов дизайнеров интерьера. Картинок с изображением помещений, покрашенных или оклеенных продукцией этой фирмы в Instagram уже 440 823.

4. А что у вас в чулане? #pantry

В течение долгого времени пользователи Instagram не обращали внимание на обустройство кладовок и чуланов. Теперь это занятие стало очень популярным - 372 336 фотографий тому доказательство.

5. Отличный тренд - Smeg #smeg

Итальянский производитель бытовой техники Smeg продолжает радовать потребителей. Разноцветные приборы изображены на 349 828 фото в Instagram.

6. Акцентные стены #featurewall

Придающие изюминку интерьеру и яркие, пестрые, необычные акцентные стены запечатлены в Instagram в количестве 251 355 фотографий.

7. Ампельные растения #hangingplants

Неважно, откуда свисают побеги модного растения: из стоящего на подоконнике горшка или же из подвешенного к потолку. В любом случае, это очень популярно: в Instagram таких интерьеров 217 716 штук.

Эркер - старинное архитектурное решение, когда окно выступает вперед, образуя своеобразный выпуклый закрытый балкон. Бывают трехстворчатые эркеры. Оказалось, что эркеры стали очень модными. Хорошо тому, у кого есть эркер! Таких счастливчиков в Instagram - 215 494.

9. Практически буржуйка #logburner

Маленькие миленькие печки-камины в Instagram очень популярны. В этой социальной сети можно найти 179 338 фотографий с их изображением.

10. Керамическая плитка #ceramictiles