Моду на дизайн интерьера диктуют социальные сети
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Социальные сети - отличное место, где можно найти свежие идеи для обновления вашего жилища. Как и каждый год, среди модных трендов дизайна интерьера находим не только новинки, но и хорошо забытое старое, пишет Kodustiil.
1. Макраме опять украшает стены #macramewallhanging
Эти плетеные панно всегда были любимы народом. Вот и сейчас в Instagram загружено 585 280 фото с изображением макраме.
2. Кухонный остров жив #kitchenisland
Просто самый настоящий вневременной тренд! Кухонный остров никуда не исчезает с наших кухонь: в Instagram их уже полмиллиона. В этой популярной социальной сети выложено 449 707 изображений кухонных островов.
3. Обои и краски от Farrow & Ball #farrowandball
Этот британский производитель обоев и красок является одним из бесспорных фаворитов дизайнеров интерьера. Картинок с изображением помещений, покрашенных или оклеенных продукцией этой фирмы в Instagram уже 440 823.
4. А что у вас в чулане? #pantry
В течение долгого времени пользователи Instagram не обращали внимание на обустройство кладовок и чуланов. Теперь это занятие стало очень популярным - 372 336 фотографий тому доказательство.
5. Отличный тренд - Smeg #smeg
Итальянский производитель бытовой техники Smeg продолжает радовать потребителей. Разноцветные приборы изображены на 349 828 фото в Instagram.
6. Акцентные стены #featurewall
Придающие изюминку интерьеру и яркие, пестрые, необычные акцентные стены запечатлены в Instagram в количестве 251 355 фотографий.
7. Ампельные растения #hangingplants
Неважно, откуда свисают побеги модного растения: из стоящего на подоконнике горшка или же из подвешенного к потолку. В любом случае, это очень популярно: в Instagram таких интерьеров 217 716 штук.
8. Эркер #baywindow
Эркер - старинное архитектурное решение, когда окно выступает вперед, образуя своеобразный выпуклый закрытый балкон. Бывают трехстворчатые эркеры. Оказалось, что эркеры стали очень модными. Хорошо тому, у кого есть эркер! Таких счастливчиков в Instagram - 215 494.
9. Практически буржуйка #logburner
Маленькие миленькие печки-камины в Instagram очень популярны. В этой социальной сети можно найти 179 338 фотографий с их изображением.
10. Керамическая плитка #ceramictiles
Красивая и высококачественная керамическая плитка - гордость каждого дома. В Instagram загружено 172 752 фотографий с изображением разнообразного красивого кафеля.