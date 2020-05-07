Президенты стран Балтии осуждают попытки РФ фальсифицировать историю

В совместном заявлении, принятом накануне 75-летия окончания ВМВ, главы Балтийских стран предупредили, что искажение истории ставит под угрозу основанный на правилах мировой порядок.

"Искажение обусловивших начало ВМВ исторических событий и последовавший после войны передел Европы представляют собой достойную сожаления попытку сфальсифицировать историю и подвергнуть сомнению фундамент современного миропорядка, основанного на правилах", - говорится в декларации.

Президент Литвы Гитанас Науседа сказал BNS, что Россия в последнее время все интенсивнее проводит в жизнь "программу исторического ревизионизма".

По его словам, это особенно заметно в попытках Москвы оправдать свою роль в подписании пакта Молотова-Риббентропа, которым Советский Союз и нацистская Германия разделили между собой сферы влияния, а также свое поведение при оккупации территории Польши и стран Балтии.

"Одна из целей нашего совместного заявления - привлечь внимание к тому, что история не подлежит переписыванию и здесь не действуют никакие сроки давности. История - это история, факты - это факты", - сказал Науседа BNS.

Литовский президент предупредил, что попытки политиков ошибочно интерпретировать исторические факты обуславливают и ошибочные политические решения.

"Когда политики пытаются изменить результаты оценок историков, это всегда заканчивается ошибочными теориями, ошибочными оценками, которые приводят в итоге к ошибочным действиям", - сказал он.

Президент Латвии Эгилс Левитс, в свою очередь, заявил, что "фальсификация истории представляет собой разновидность гибридной войны".

"Россия пытается сфальсифицировать историю или дезинформировать о реальной ситуации. Особенно - о начале ВМВ и о том, что Советский Союз и нацистская Германия были друзьями и сотрудничали между собой, чтобы оккупировать и Польшу, и, с советской стороны, Эстонию, Латвию и Литву, а также часть Румынии", - сказал латвийский лидер в интервью BNS.

"Я считаю, что это нужно знать, чтобы реалистично оценивать ВМВ. И если мы не говорим об этой начальной фазе ВМВ, то это фальсификация всей ВМВ", - добавил он.

По словам руководителя Латвии, единое отношение к истории является важной частью процесса политического объединения Европы, а здесь важную роль может играть Европейский парламент (ЕП).

"История нашей части Европы после ВМВ отличается от истории западной части Европы, поэтому нам следует сформировать общеевропейское сознание", - сказал президент Латвии.

"Мы все еще находится в начале процесса. На это понадобится какое-то время. Однако наши страны активно участвуют в мероприятиях и процессе создания общеевропейской истории. И в этой общеевропейской истории свое место должен занять исторический опыт наших государств - стран Балтии, Польши и других стран, которые получили политическую свободу лишь по прошествии 45 лет после ВМВ", - сказал он.

Главы трех Балтийских стран в своем совместном заявлении отдали дань уважения самоотверженности всех жертв и солдат союзников, победивших нацистский режим, но вместе с тем подчеркнули, что окончание ВМВ не означало свободу для государств Восточной и Центральной Европы.

"Чтобы поработить страны Балтии, Советский Союз использовал мощную военную силу, страшные репрессии, массовые ссылки и полный идеологический контроль", - говорится в декларации.