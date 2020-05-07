В Москве с 12 мая снимают часть ограничительных мер

Таким образом, по его словам, возобновить работу смогут полмиллиона москвичей. Говорить о снятии других ограничительных мер пока рано, отметил мэр. Режим самоизоляции с началом работы предприятий не будет ослаблен. "Наоборот, мы должны четко следовать ему для того, чтобы создавать возможности работы большему количеству предприятий. И работа на предприятиях должна четко регулироваться теми инструкциями, которые сегодня предписаны санитарными врачами", - сказал Собянин.

По его словам, так город сможет сохранить стабильность эпидемиологической ситуации и постепенно по возможности открывать другие сферы деятельности. Предприятия, которые возобновят работу 12 мая и не будут соблюдать санитарный режим, могут закрыть, предупредил мэр в интервью Первому каналу. Самые жесткие критерии для выхода из режима самоизоляции выработаны для сферы услуг. Кафе, рестораны и кинотеатры откроются в последнюю очередь.

"Почему? Потому что если предприятия - это локальный коллектив, и он не общается с неограниченным количеством лиц, то любое кафе или сфера услуг "общается" с неограниченным количеством лиц", - пояснил Собянин. По его словам, открытие предприятий сферы услуг, заведений общепита и кинотеатров может привести к ускоренному распространению коронавируса в Москве. "Пока мы это себе позволить не можем", - констатировал мэр.

Говоря о текущей ситуации с распространением COVID-19, Собянин сообщил, что в последние две недели в столице не растет число госпитализаций тяжелых пациентов, что "говорит в целом о некоей стабилизации ситуации". Стационарная сеть по лечению больных с коронавирусом, по словам мэра, справляется с потоком пациентов.

По мнению Собянина, первую часть майских праздников москвичи соблюдали режим самоизоляции. "У нас значительно снизился поток людей на транспорте и на улицах города. Да, конечно, есть передвижения определенные, есть люди на улицах, но они соблюдают режим, дистанции, санитарные нормы. И в целом майские праздники - это плюс для того, чтобы проще последующие недели проходить. Они снизят контакты людей и интенсивность передвижения по городу. Это уже сегодня очевидно", - заявил мэр, призвав горожан и дальше соблюдать режим.

СМИ предполагают, что с 12 мая в Москве могут ввести обязательное ношение масок в общественных местах. Официальных сообщений по данному поводу не было. На совещании с кабмином в среду президент РФ Владимир Путин разрешил начать обоснованное и аккуратное снятие ограничительных мер в регионах в зависимости от эпидситуации, с учетом рисков, рекомендаций правительства и ученых.