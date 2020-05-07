Случай в Ида-Вирумаа доказал заразность коронавируса: кризисная комиссия призывает и 9 мая следовать правилам

Несмотря на то, что число заболевших снизилось, сам вирус никуда не делся, и мы все должны по-прежнему быть осторожны, предостерегает заведующая Идаским отделом Департамента здоровья Марье Муусикус.

«Коронавирус очень заразен – этому подтверждением недавний случай, когда в Ида-Вирумаа за короткое время из-за общения друг с другом заразились 25 человек. Для людей из группы риска и пожилых эта болезнь может обернуться тяжелым течением, поэтому следует избегать мест скопления народа и общения с людьми, не принадлежащих семейному кругу. Заболевшие представляют опасность заражения еще до проявления симптомов и могут по незнанию передать вирус другим людям. В Ида-Вирумаа, к примеру, есть случай заражения человека из сферы обслуживания в регионе, где неизвестны иные случаи заболевания, что является подтверждением тому, что не следует терять бдительность. Давайте будем заботиться о себе и друг о друге и избегать мест скопления людей», - говорит Марье Муусикус.

Руководители трех самоуправлений Северо-Востока – Нарвы, Кохтла-Ярве и Силламяэ – единодушны во мнении, что необходимо быть осторожными и следовать введенным правилам.

«В течение почти двух месяцев мы сократили наши контакты и общение, учащиеся учатся дистанционно, мы реже ходим в магазины, держим дистанцию на улицах для того, чтобы сохранить свое здоровье и здоровье окружающих. Люди относятся к ограничениям с пониманием, и было бы досадно, если бы из-за одного организованного мероприятия все усилия обнулились и вирус получил новый виток распространения. Давайте потерпим еще, будем избегать людных мест, держать дистанцию и праздновать важные даты в узком семейном кругу!» - сказал мэр Силламяэ Тынис Калберг.

Мэр Нарвы Алексей Евграфов поблагодарил жителей за то, что общими усилиями мы смогли сдержать распространение вируса в приграничном городе. Он подтвердил, что братские могилы и монументы открыты для посещения, но необходимо держать дистанцию два метра и не собираться более двух человек. Это позволит быстрее победить болезнь и вернуться к нормальной жизни.

«Нарвская городская управа организует 9 мая работу добровольцев рядом с памятными местами. Они будут помогать соблюдать людям все необходимые ограничения», - пояснил Алексей Евграфов.