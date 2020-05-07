В Эстонии коронавирус забрал жизнь еще одного человека, заразились семеро

По данным Регистра народонаселения, шесть новых случаев были зафиксированы в Таллинне и еще один в Вырумаа.

По состоянию на утро 7 мая, в больничном лечении от коронавируса в Эстонии нуждался 61 пациент, из них четыре человека находятся на искусственной вентиляции легких. Из больниц на сегодняшний день выписано 264 человека, завершены 273 случая болезни. За минувшие сутки скончалась находившаяся на лечении в Клинике Тартурского университета 63-летняя женщина с COVID-19. Всего в Эстонии коронавирус унес жизни 56 человек.

В Эстонии в общей сложности сделано 60 530 тестов, из них 1720, т.е. 2,8% были положительными на вирус SARS-CoV-2.

Подробную статистику данных по коронавирусу можно смотреть по ссылке www.koroonakaart.ee/ru.

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График показывает абсолютное количество диагнозов, совокупный временной ряд диагнозов, ежедневное увеличение и информацию о тестах. В конце видно распределение по возрасту и полу пациентов с положительным диагнозом и их место жительства по уездам.

Чрезвычайное положение в связи с ограничением распространения коронавируса действует в Эстонии до 17 мая. В период действия чрезвычайного положения в общественных местах действует правило 2+2: вместе могут передвигаться только два человека, и по отношению к другим нужно сохранять дистанцию не менее двух метров.

Запрещены все общественные сборы, киносеансы, мероприятия в ночных клубах, представления, концерты и конференции, а также спортивные и подвижные мероприятия. Также запрещено посещать музеи и другие выставочные центры.

Запрет на посещение распространяется на предназначенные для общественного пользования спортивные залы, тренажерные залы, сауны, СПА, спортивные клубы, бассейны, водные центры, дневные центры, казино и залы с игровыми автоматами, кальянные, развлекательные и увеселительные заведения и детские игровые комнаты.