В Ида-Вирумаа обнаружено более ста взрывных устройств военного времени

Саперы напоминают, что к найденным взрывным устройствам нельзя прикасаться, следует отойти от своей находки подальше и немедленно сообщить по телефону 112. Все взрывные устройства изготовлены для военных целей и предназначены для уничтожения, повреждения или крупного разрушения.