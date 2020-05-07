В Ида-Вирумаа обнаружены более 100 взрывных устройств военного времени

В Ида-Вирумаа в среду обнаружено более 100 взрывных устройств военного времени.
По словам пресс-секретаря Идаского спасательного центра, саперам пришлось обезвредить 102 взрывных устройства различного калибра, найденных в деревне Аувере в Нарва-Йыэсуу.
Саперы напоминают, что к найденным взрывным устройствам нельзя прикасаться, следует отойти от своей находки подальше и немедленно сообщить по телефону 112. Все взрывные устройства изготовлены для военных целей и предназначены для уничтожения, повреждения или крупного разрушения.