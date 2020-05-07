Чт, 7.05.2020
Обязанность носить маску особенно актуальна в то время, когда чрезвычайные меры COVID-19 ослабляются. Яак Ааб
  • Rus.Postimees.ee
  • 112
  • В Ида-Вирумаа обнаружены более 100 взрывных устройств военного времени

В Ида-Вирумаа обнаружены более 100 взрывных устройств военного времени

Взрывные устройства. Фото иллюстративное.

ФОТО: Päästeamet

В Ида-Вирумаа в среду обнаружено более 100 взрывных устройств военного времени. 

По словам пресс-секретаря Идаского спасательного центра, саперам пришлось обезвредить 102 взрывных устройства различного калибра, найденных в деревне Аувере в Нарва-Йыэсуу.

Саперы напоминают, что к найденным взрывным устройствам нельзя прикасаться, следует отойти от своей находки подальше и немедленно сообщить по телефону 112. Все взрывные устройства изготовлены для военных целей и предназначены для уничтожения, повреждения или крупного разрушения. 

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ