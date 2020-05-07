Чт, 7.05.2020
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  • Рейнсалу прокомментировал возможность возобновления поездок в Россию

Рейнсалу прокомментировал возможность возобновления поездок в Россию

Эстонская граница в Нарве, автомобильный пункт пересечения государственной границы

ФОТО: Департамент полиции и погранохраны Эстонии

Министр иностранных дел Урмас Рейнсалу затруднился сказать, когда жители Эстонии смогут опять начать ездить в Россию, передает Rus.ERR.

Выступая в четверг в прямом эфире передачи Terevisioon на телеканале ETV министр отметил, что если в большинстве стран коронавирус сейчас на спаде, то в России, напротив, наблюдается динамика роста.

"Я был бы очень осторожен с обещанием, что это может произойти в ближайшем будущем. Но это не означает, что транзит товаров не продолжится. Да и имеющие постоянный вид на жительство в Эстонии лица, которые хотят приехать сюда из России, могут это сделать", - сказал министр.

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