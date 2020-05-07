Популизм или реальный выход: что для проекта Rail Baltica означают слова министра Эстонии

Реализатором проекта Rail Baltica в Латвии является компания Eiropas Dzelzceļa līnijas. Председатель правления Каспарс Вингрис заявил TVNET, что мнение министра внутренних дел Эстонии, вероятно, было политически мотивированным.

«Правительство Эстонии полностью поддерживает проект Rail Baltica, который там уже достиг стадии строительства. С эстонскими коллегами, которые развивают связь Rail Baltica с целью создания нового экономического коридора, происходит интенсивное и конструктивное сотрудничество. Известно, что правительства стран Балтии решительно настроены реализовать Rail Baltica и высоко оценивают его долгосрочное значение», - говорит Вингрис.

В свою очередь заместитель госсекретаря Министерства сообщения Динс Мерирандс отмечает, что реализация этого проекта определена в различных международных соглашениях.

«Введение и запуск проекта Rail Baltica в 2026 году определены в ряде международных документов, включая межправительственное соглашение, подписанное премьер-министрами Эстонии, Латвии и Литвы, которое было ратифицировано парламентами всех трех стран Балтии в 2017 году», - говорит Мерирандс.

Вингрис напоминает, что в Латвии даже в режиме чрезвычайной ситуации интенсивное проектирование происходит дистанционно.

«Полностью разработаны технические решения, и в ближайшие дни начнется второй этап тендера на право строительства станции Rail Baltica и инфраструктуры в международном аэропорту "Рига"», ​​- говорит Вингрис.

Он добавляет, что 35% проектных работ для центральной станции Rail Baltica уже выполнены, а первые строительные работы планируется начать в этом году.

«Цели и сроки реализации проекта не изменились», - добавляет Вингрис.

Заместитель государственного секретаря Министерства сообщения поясняет, что интенсивность участия Эстонии в проекте не изменилась, и его условия остаются неизменными как с точки зрения выполняемой работы, так и с точки зрения обеспечения необходимого софинансирования.

«Как известно, проект Rail Baltica в Эстонии реализуется в соответствии с планом. Эстония также активно поддерживает Rail Baltica как стратегически важный инфраструктурный проект ЕС для привлечения финансирования на следующий европейский многолетний бюджетный период», - говорит Мерирандс.

Он добавляет, что исполнители проекта Rail Baltica соблюдают установленные меры для ограничения рисков, вызванных пандемией Covid-19, путем адаптации к выполнению необходимых работ в чрезвычайной ситуации.

Ранее сообщалось, что в воскресенье министр внутренних дел и лидер EKRE Март Хельме заявил на эстонской радиостанции Tres, что «в действительности Rail Baltica вперед не продвинется. Да, земля покупается, некоторые типы сидят и получают нормальную зарплату, но на самом деле проект стоит на месте».

Он также утверждает, что проект Rail Baltica остановился из-за противодействий EKRE. «И это во многом благодаря нам, мы его остановили», - сказал лидер EKRE.

Сын Марта Хельме, заместитель президента EKRE и министр финансов Мартин Хельме, в этой же радиопередаче заявил, что благодаря Rail Baltica в Эстонии реализуются другие необходимы стране проекты.