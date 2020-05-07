В Ласнамяэ стартует ремонт моста Варраку: движение будет ограничено

«Мосты Лаагна-теэ являются визитной карточкой района. Помимо своей непосредственной функции они также представляют эмоциональную ценность. Со временем мосты обветшали и выполнение ремонтных работ должно улучшить их внешний вид и продлить срок эксплуатации. Особенно долгожданным был ремонт моста Варраку», - сказал вице-мер Таллинна Калле Кландорф.

«Мост Варраку активно используется как автомобилями, так и пешеходами, и развитие района Тондираба значительно увеличит эту нагрузку. После завершения ремонтных работ движение на мосту станет более безопасным, асфальтовое покрытие моста и подъездные пути будут отремонтированы, будут построены недостающие тротуары и налажена организация дорожного движения», - рассказал старейшина Ласнамяэ Владимир Свет. Он добавил, что для продления срока службы будут заменены опорные части моста и приведены в порядок мостовые конструкции.

После завершения ремонтных работ мост Варраку получит современное уличное LED-освещение, пешеходные переходы по обе стороны моста оборудуют подсветкой и обеспечат тактильной плиткой для слабовидящих.

Строительные работы на мосту завершатся в августе. Ремонт будет сопровождаться временными ограничениями движения на Лаагна-теэ, поэтому управа района просит жителей следить за указаниями средств организации дорожного движения на этом участке. Управа района просит с пониманием отнестись к возможным неудобствам, вызванными ремонтными работами.

Стоимость ремонта моста Варраку составляет 760 000 евро. Строительные работы были заказаны Таллиннским департаментом окружающей среды и коммунального хозяйства. Работы по ремонту моста выполнит фирма Tallinna Teede AS, а надзор за строительными работами со стороны владельца выполнит TPJ Inseneribüroo OÜ. Проектную документацию по реконструкции виадука подготовила фирма ​​P.P. Projekt OÜ.