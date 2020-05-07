Отдохнуть от изоляции: в Нарве открывают детские площадки и добавляют автобусный маршрут на дачи

Департамент городского хозяйства Нарвы также сообщил, что с 7 мая и до окончания чрезвычайного положения начинает работать временная автобусная линия номер 36Р по маршруту Ледовый холл – сады “Прогресс” – сады “Энергетик-2” – кладбище Рийгикюла – сады Пеэтерристи. Автобус будет выезжать из Нарвы дважды в сутки - утром и вечером, разворачиваться в Пеэтерристи и возвращаться по тому же пути. В выходные и праздники второй рейс будет отправляться не вечером, а в середине дня.