Чт, 7.05.2020
Обязанность носить маску особенно актуальна в то время, когда чрезвычайные меры COVID-19 ослабляются. Яак Ааб
  • Rus.Postimees.ee
  • Ида-Виру
  • Отдохнуть от изоляции: в Нарве открывают детские площадки и добавляют автобусный маршрут на дачи

Отдохнуть от изоляции: в Нарве открывают детские площадки и добавляют автобусный маршрут на дачи

Детская площадка в Нарве.

ФОТО: Николай Андреев

По сообщению городской управы Нарвы, с 7 мая в городе открываются для занятий спортом стадион “Кренгольм”, спортивная площадка в Шахматном саду (между улицами Кересе, Энергия и Таллиннским шоссе), спортивные площадки по адресу Юханова, 3 и Кереса, 22.

Проводить тренировки разрешено при соблюдении следующих условий: в группе максимально десять человек, соблюдается правило 2+2 и используются дезинфицирующие средства. Ответственным за выполнение требований является организатор тренировок.

Начиная с понедельника 11 мая откроются остальные детские игровые и спортивные площадки, а также уличные тренажёры.

Контроль за соблюдением правил продолжат осуществлять правоохранительные органы и отдел правопорядка города. В случае нарушений Нарвская городская управа может пересмотреть свое решение.

Департамент городского хозяйства Нарвы также сообщил, что с 7 мая и до окончания чрезвычайного положения начинает работать временная автобусная линия номер 36Р по маршруту Ледовый холл – сады “Прогресс” – сады “Энергетик-2” – кладбище Рийгикюла – сады Пеэтерристи. Автобус будет выезжать из Нарвы дважды в сутки - утром и вечером, разворачиваться в Пеэтерристи и возвращаться по тому же пути. В выходные и праздники второй рейс будет отправляться не вечером, а в середине дня. 

Расписание можно увидеть здесь.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ