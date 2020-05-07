Отдохнуть от изоляции: в Нарве открывают детские площадки и добавляют автобусный маршрут на дачи

По сообщению городской управы Нарвы, с 7 мая в городе открываются для занятий спортом стадион “Кренгольм”, спортивная площадка в Шахматном саду (между улицами Кересе, Энергия и Таллиннским шоссе), спортивные площадки по адресу Юханова, 3 и Кереса, 22.
Проводить тренировки разрешено при соблюдении следующих условий: в группе максимально десять человек, соблюдается правило 2+2 и используются дезинфицирующие средства. Ответственным за выполнение требований является организатор тренировок.
Начиная с понедельника 11 мая откроются остальные детские игровые и спортивные площадки, а также уличные тренажёры.
Контроль за соблюдением правил продолжат осуществлять правоохранительные органы и отдел правопорядка города. В случае нарушений Нарвская городская управа может пересмотреть свое решение.
Департамент городского хозяйства Нарвы также сообщил, что с 7 мая и до окончания чрезвычайного положения начинает работать временная автобусная линия номер 36Р по маршруту Ледовый холл – сады “Прогресс” – сады “Энергетик-2” – кладбище Рийгикюла – сады Пеэтерристи. Автобус будет выезжать из Нарвы дважды в сутки - утром и вечером, разворачиваться в Пеэтерристи и возвращаться по тому же пути. В выходные и праздники второй рейс будет отправляться не вечером, а в середине дня.
Расписание можно увидеть здесь.