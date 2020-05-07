Для получения бесплатной юридической помощи в Эстонии будет открыто тринадцать контор

50 юристов фирмы HUGO.legal ежемесячно оказывает бесплатную и льготную помощь в среднем 1900 клиентам, половина из которых хотят встретиться с юристом с глазу на глаз, а остальные общаются по телефону и электронной почте.

По словам соучредителя HUGO.legal Эрки Писуке, 13 контор откроются в первую очередь для тех, кто не имеет технической возможности общаться с юристом альтернативными способами. «Физические встречи необходимы в первую очередь пожилым, у которых нет технических средств для использования телемоста, и из-за этого они ждут доступа к юристам уже больше месяца. Понятно, что дистанционное консультирование сохранится, и после окончания чрезвычайной ситуации какое-то время останется предпочтительной формой получения юридической помощи, поскольку поведение вируса непредсказуемо и после окончания ЧС», - сказал Писуке.

Писуке добавил, что в конторах, которые откроются для физических встреч, будут соблюдаться требования антивирусной безопасности. «В каждой конторе обеспечена дистанция два метра между юристом и клиентом, а между консультациями предусмотрена 30-минутная пауза, чтобы клиенты не встретились друг с другом, и было время проветрить помещения и дезинфицировать площади.»

Для получения бесплатной юридической помощи будут открыты конторы HUGO.legal в Тарту, Пярну, Нарве, Пыльва, Выру, Валга, Вильянди, Йыгева, Пайде, Раквере, Йыхви, Хаапсалу и в Кярдла.

Два часа бесплатной юридической помощи получают все проживающие в Эстонии люди, чья месячная зарплата составляет менее 1700 евро.