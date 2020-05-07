Важный совет: эстонские университеты обратились к абитуриентам

«Прием в Таллиннский технический университет проходит на основании проходного балла, что означает, что необходим результат расширенного экзамена по математике и результат экзамена по эстонскому языку. Результаты госэкзаменов не устаревают и действуют во многих университетах как в Эстонии, так и за границей, поэтому стоит сегодня планировать свое будущее и держать двери большинства университетов открытыми для себя в этом году и в последующие годы», - сказал проректор по учебной программе Технического университета Хендрик Волль.

Проректор по учебной программе Тартуского университета Ауне Вальк отмечает, что экзамены разумно сдавать сразу по нескольким причинам: «Конечно, их легче сдать сразу после окончания гимназии, чем через год или несколько лет, и если что-то пойдет не так, всегда можно сдать экзамены снова. Кроме того, необходимо учитывать, что почти половина поступающих в университет закончила учебу в предыдущие годы, поэтому стоит задуматься о будущем сегодня. Если в этом году также нет в планах поступать в университет, то через пару лет такая мысль может появиться. И, конечно же, сдача государственных экзаменов - определенно важный момент в долгом учебном путешествии».