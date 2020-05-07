Россия вышла на пятое место в мире по случаям COVID-19, поставив суточный антирекорд

Всего в стране зарегистрировано 177 160 заболевших в 85 регионах, число умерших - 1625 (за сутки скончалось 88 человек), пишет Newsru.

Число выздоровевших пациентов увеличилось до 23 803 человек, за сутки выписано 2476 пациентов. Согласно статистике портала Worldometers, Россия вышла на пятое место в мире по числу заболевших, обогнав Германию и Францию.