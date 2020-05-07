Сезон АПЛ будет завершен досрочно, если клубы откажутся играть на нейтральных стадионах

Функционер сообщил, что если клубы АПЛ откажутся играть на нейтральном поле, то лиге придется досрочно завершить сезон. Вариант с проведением игр на нейтральном поле должны поддержать 14 команд из 20.

«Если не наберется 14 голосов, будет ли это означать досрочное завершение сезона? Да, я думаю, что это вероятно. Правительство, если они этого еще не сделали, даст понять, что домашние матчи на заполненных стадионах действительно ставят под вопрос возможность соблюдать правила дистанцирования», — приводит слова Бивана Goal.