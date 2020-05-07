Футболист Павел Мамаев выплатил компенсацию ведущей Первого канала

В конце апреля стало известно, что Ушакова (фамилия по паспорту - Маслий) подала иск к Мамаеву, братьям Кокориным и Александру Протасовицкому на 321 тысячу рублей, предварительное заседание по иску было назначено в Савеловском суде Москвы на 6 мая, передает NEWSru.

«Ознакомившись с материальным требованием истицы Ольги Маслий, Павел Мамаев принял решение единолично компенсировать заявленную сумму, что и было сегодня сделано», - сказал сообщил РИА «Новости» адвокат футболиста Игорь Бушманов.

Адвокат Александра Кокорина Татьяна Стукалова заявила агентству, что ее клиент не причинил никакого ущерба ни автомобилю, принадлежащему Ольге Маслий, ни ее водителю Виталию Соловчуку.

В октябре 2018 года футболисты избили водителя Ольги Ушаковой. Он попал в больницу с переломами и сотрясением мозга. Инцидент произошел из-за замечания, которое Виталий Соловчук сделал компании Кокорина и Мамаева. Помимо мужчины, ущерб был нанесен и автомобилю марки Mercedes - участники потасовки разбили стекло и испачкали салон кровью. Ушакова заявила в полицию, что за два года ущерб ей никто не возместил.