Гражданство Эстонии получат 25 человек

На cостоявшемся в четверг заседании правительство решило поддержать предложение Министерства внутренних дел предоставить гражданство Эстонии 22 и восстановить гражданство Эстонии троим лицам.
На заседании в четверг правительство поддержало предложение МВД предоставить эстонское гражданство матери и ее несовершеннолетнему ребенку при условии, что мать освободится от предыдущего гражданства, сообщила в среду BNS пресс-служба правительства. Мать имеет гражданство Кыргызстана, а ее ребенок - гражданин России.
Правительство также поддержало предложение предоставить эстонское гражданство 20 лицам, которые выполнили предусмотренные законом о гражданстве условия получения гражданства и в отношении них нет никаких оснований для отказа в предоставлении эстонского гражданства.
Кроме того, МВД предложило восстановить гражданство Эстонии трем лицам.
Двое из них утратили эстонское гражданство будучи несовершеннолетними. Поскольку они были несовершеннолетними на момент подачи ходатайства, им не нужно отказываться от российского гражданства.
Третье лицо отказалось от гражданства Эстонии будучи несовершеннолетним. Его гражданство будет восстановлено при условии освобождения от прежнего гражданства. Его заявление на получение российского гражданства принято в делопроизводство.