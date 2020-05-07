Гражданство Эстонии получат 25 человек

На заседании в четверг правительство поддержало предложение МВД предоставить эстонское гражданство матери и ее несовершеннолетнему ребенку при условии, что мать освободится от предыдущего гражданства, сообщила в среду BNS пресс-служба правительства. Мать имеет гражданство Кыргызстана, а ее ребенок - гражданин России.

Правительство также поддержало предложение предоставить эстонское гражданство 20 лицам, которые выполнили предусмотренные законом о гражданстве условия получения гражданства и в отношении них нет никаких оснований для отказа в предоставлении эстонского гражданства.

Кроме того, МВД предложило восстановить гражданство Эстонии трем лицам.

Двое из них утратили эстонское гражданство будучи несовершеннолетними. Поскольку они были несовершеннолетними на момент подачи ходатайства, им не нужно отказываться от российского гражданства.