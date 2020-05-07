Эстонию накрыла вторая волна: людей лишают денег с помощью скандально известной схемы

Жители Эстонии вновь становятся жертвами инвестиционных мошенников, но на этот раз доверчивых людей завлекают не только по телефону, но и с помощью соцсетей или рекламы на порталах.
Руководитель криминального Пыхьяской префектуры Урмет Тамбре сказал порталу Geenius, что ранее из-за платформы Marketssoft к ним поступило семь заявлений, в связи с каждым было начато производство: «Преступления были совершены с июня по ноябрь 2019 года, общий ущерб составил более 80 000 евро».
По словам Тамбре, так называемая вторая волна началась в апреле этого года, когда в полицию в отношении сайта www.marketssoft.net поступило два заявления с ущербом в более 1000 евро, а затем еще шесть заявлений в отношении www.markets-soft.com, где общий ущерб составил почти 10 000 евро.
Стоит отметить, что торговая платформа www.markets-soft.com действует также на сайтах www.marketssoft.com и www.marketssoft.net.
Тамбре отметил, что особенно досадными эти случаи делает то обстоятельство, что Финансовая инспекция еще летом 2019 года предупреждала на своей странице о деятельности Marketssoft, а также в интернете легко найти предупреждения людей со всего мира.