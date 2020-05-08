Новый светофор в Ласнамяэ: пешеходы рады, автомобилисты нарушают закон

На перекрестке Смуули-теэ и улицы Лийкури в Ласнамяэ заработал светофор. ФОТО: Управа Ласнамяэ

«Число пешеходов на пересечении Смуули-теэ и улицы Лийкури в последние годы увеличилось. Поскольку на Смуули-теэ, которая имеет по две полосы в оба направления, движение транспорта интенсивное, пересечение нерегулируемого перекрестка вызвало беспокойство у многих местных жителей. Новое решение сделает переход улицы более безопасным как для пешеходов, так и для водителей», - сообщил в день открытия старейшина Ласнамяэ Владимир Свет. Старейшина также отметил, что новый регулируемый пешеходный переход находится в зеленом коридоре Ласнамяэ, который в будущем соединит две большие зеленые зоны района.

И если пешеходы только рады появлению светофора, так как могут безопасно пересекать проезжую часть, то у некоторых автомобилистов при пересечении перекрестка возникают вопросы. То ли Закон о дорожном движении забылся с получением водительских прав, то ли водители просто нагло игнорируют светофор.

На аномалию обратил внимание один из читателей Rus.Postimees. По его словам, путь с работы до дома у него пролегает мимо упомянутого выше перекрестка. "После появления светофоров некоторые водители совершают маневры, как мне кажется, по привычке. Либо у нас на дорогах так много людей, которые права в чипсах нашли. Я хоть и проконсультировался с автоинструктором, убедившим меня, что люди действительно - осознанно или нет - нарушают ПДД. Но мне все же хотелось бы услышать комментарий столичного эксперта, который отвечает за дорожное движение в Таллинне", - сообщил он, а также добавил, что чаще всего водители, едущие со стороны Нарвского шоссе по Смуули-теэ, совершают разворот или поворот налево при красном сигнале светофора. По его словам, находятся и те, кто умудряется сигналить остановившимся перед светофором.

Присланная читателем схема. ФОТО: Google Maps

Как сообщил в своем ответе главный специалист отдела дорожного движения Таллиннского транспортного департамента Вирко Ноор, строительные работы на данном перекрестке еще не завершены - в ближайшее время будет нанесена разметка. "До тех пор водители должны руководствоваться Законом о дорожном движении. При горящем красном сигнале светофоре и отсутствии стоп-линии или дорожного знака, движение возможно до края пересекаемой проезжей части. Это значит, что совершать поворот налево или разворот запрещено", - сказал он.