Маски. Иллюстративное фото. ФОТО: Shutterstock

Москва вводит обязательное ношение масок и перчаток в общественном транспорте, объявил мэр города Сергей Собянин. "Масочный режим" с 12 мая вводится в Московской области.

Система цифровых пропусков для передвижения по Москве сохранится после введения "масочного режима", сообщил также Собянин.

Накануне во время онлайн-совещания с президентом Владимиром Путиным мэр Москвы объявил, что с 12 мая в столице возобновляют работу промышленные и строительные предприятия.

Зачем это нужно

"Давая возможность большему количеству людей работать, мы понимаем, что увеличится количество передвижений на транспорте, количество людей, которые общаются друг с другом, надо это каким-то образом отчасти компенсировать", - объяснил свое решение Собянин в эфире телеканала "Россия 24".

"Поэтому вводим дополнительный режим самоизоляции на метрополитене, более жесткие требования, ношение обязательно масок, перчаток в общественном транспорте, другие требования по контролю за передвижением по городу, электронные пропуска - все это остается в силе", - сказал он.

Как и на совещании с Путиным, Собянин заявил о том, что говорить об ослаблении режима самоизоляции пока преждевременно. "Конечно, нет", - сказал мэр Москвы (цитаты по Интерфаксу).

Число подтвержденных случаев коронавирусной инфекции Covid-19 в России за сутки увеличилось на 11 231 в 84 регионах, из них в Москве - 6 703. За сутки в стране умерли 88 человек с коронавирусом, в Москве - 39 человек, число жертв в столице увеличилось до 905.

СМИ сообщали со ссылкой на свои источники, что власти Москвы готовятся к введению "масочного режима".

Еще на прошлой неделе руководитель транспортного комплекса столицы Максим Ликсутов объявил о том, что пассажиры смогут приобрести медицинские маски в метро. На этой неделе продажи начались на нескольких станциях. Маски и перчатки загружают в вендинговые автоматы.

В департаменте транспорта Москвы во вторник назвали цены: одна маска за 30 рублей, комплект перчаток за 25 рублей, весь комплект из маски и перчаток - 50 рублей (сообщение прес-службы департамента передавал Интерфакс).

Вслед за Подмосковьем

Еще 30 апреля губернатор Московской области Андрей Воробьев объявил, что в Подмосковье ношение масок станет обязательным.

Жителям Московской области уже сейчас рекомендуется носить защитные маски при выходе из дома, с 12 мая ношение масок в общественных местах будет обязательно.

Нарушителей "масочного режима" будут штрафовать на 4 тысячи рублей, сообщили в пресс-службе Воробьева. Штрафы будут выписывать в соответствии с подмосковным кодексом об административных правонарушениях. Аналогичный кодекс в Москве предусматривает штраф до 5 тысяч рублей за нарушение санитарных требований властей.

Подмосковные магазины с 12 мая можно будет посещать только при использовании маски. Соответствующие объявления висят в подмосковных магазинах, свидетельствует сотрудник Би-би-си.