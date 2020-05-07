Дополнительные полномочия Департамента здоровья поставят под угрозу права людей

Председатель административной коллегии Государственного суда судья Иво Пильвинг считает, что темы поправок к законам при принятии законопроекта в ближайшее время начнут попадать в суд: «В случае разделенной компетенции действительно сложно найти административное решение, которое можно оспорить. Это мы в Государственном суде неоднократно видели и до коронакризиса».

Вчера в Рийгикогу на первое чтение попал очередной свод законопроектов, связанных с коронакризисом, а именно законопроект о внесении поправок в законы о медицинском оборудовании, бедственном положении и других законов, который 29 апреля представило парламенту Министерство социальных дел и который правительство днем позже поддержало.

После вступления поправок в силу Департамент здоровья получит больше прав: вводить карантин, требовать от людей прохождения обследований здоровья, запрещать проведение общественных собраний и организацию мероприятий, закрывать учреждения и предприятия или ограничивать их деятельность.

Согласно законопроекту, такие распоряжения могло бы давать и правительство, если возникнет ситуация бедствия, имеющая важное общественное или экономическое влияние, или если его влияние касается нескольких местных самоуправлений. Департамент здоровья должен будет незамедлительно исполнять распоряжения правительства, и тогда не действуют правила, которые созданы для защиты граждан от самоуправства государства.

Если отдающее распоряжения правительство не должно оповещать людей, выслушивать их, изучать и учитывать их протесты, то права более слабой стороны, то есть людей, оказываются под угрозой. Если сейчас основные права в значительной степени можно ограничивать во время чрезвычайного положения, то внесением поправок в законы планку хотят опустить и разрешить вводить ограничения в кризисе на градус ниже, то есть во время ситуации бедствия.

Из законопроекта невозможно понять, что означает «существенное общественное или экономическое влияние». Имеют ли отношение к заболевшему в Тарту студенту из Таллинна несколько самоуправлений? Жизнь показала, что эти понятия наполняются позже, после судебных споров, что означает для борющихся за свои права людей потерю времени и денег. Причем, чаще всего пережить спор в суде придется при тех самых ограничениях.

Изменить решение нельзя

Также Департамент здоровья не может, выслушав предприятие или гражданина, которого касается выданный департаментом на основании распоряжения правительства акт, изменить свое решение, поскольку распоряжение поступило свыше и департамент не имеет возможности его оспорить: государство не может судиться само с собой. Департамент здоровья подчиняется министру социальных дел, который, в свою очередь, является членом правительства.