Дополнительные полномочия Департамента здоровья поставят под угрозу права людей

Продолжавшееся почти два месяца чрезвычайное положение с жесткими ограничениями заканчивается. Однако коронавирус никуда не делся, а лечить от Covid-19 еще не научились. И в будущем может потребоваться отправлять зараженных в карантин, направлять людей на анализы, ограничивать посещение домов попечения, переносить крупные мероприятия. Однако предложенное правительством решение того, кто, как и в каких случаях мог бы ограничивать права человека и предприятий в ситуации бедствия, вызывает серьезные вопросы, пишет Postimees.
Председатель административной коллегии Государственного суда судья Иво Пильвинг считает, что темы поправок к законам при принятии законопроекта в ближайшее время начнут попадать в суд: «В случае разделенной компетенции действительно сложно найти административное решение, которое можно оспорить. Это мы в Государственном суде неоднократно видели и до коронакризиса».
Вчера в Рийгикогу на первое чтение попал очередной свод законопроектов, связанных с коронакризисом, а именно законопроект о внесении поправок в законы о медицинском оборудовании, бедственном положении и других законов, который 29 апреля представило парламенту Министерство социальных дел и который правительство днем позже поддержало.
После вступления поправок в силу Департамент здоровья получит больше прав: вводить карантин, требовать от людей прохождения обследований здоровья, запрещать проведение общественных собраний и организацию мероприятий, закрывать учреждения и предприятия или ограничивать их деятельность.
Согласно законопроекту, такие распоряжения могло бы давать и правительство, если возникнет ситуация бедствия, имеющая важное общественное или экономическое влияние, или если его влияние касается нескольких местных самоуправлений. Департамент здоровья должен будет незамедлительно исполнять распоряжения правительства, и тогда не действуют правила, которые созданы для защиты граждан от самоуправства государства.
Если отдающее распоряжения правительство не должно оповещать людей, выслушивать их, изучать и учитывать их протесты, то права более слабой стороны, то есть людей, оказываются под угрозой. Если сейчас основные права в значительной степени можно ограничивать во время чрезвычайного положения, то внесением поправок в законы планку хотят опустить и разрешить вводить ограничения в кризисе на градус ниже, то есть во время ситуации бедствия.
Из законопроекта невозможно понять, что означает «существенное общественное или экономическое влияние». Имеют ли отношение к заболевшему в Тарту студенту из Таллинна несколько самоуправлений? Жизнь показала, что эти понятия наполняются позже, после судебных споров, что означает для борющихся за свои права людей потерю времени и денег. Причем, чаще всего пережить спор в суде придется при тех самых ограничениях.
Изменить решение нельзя
Также Департамент здоровья не может, выслушав предприятие или гражданина, которого касается выданный департаментом на основании распоряжения правительства акт, изменить свое решение, поскольку распоряжение поступило свыше и департамент не имеет возможности его оспорить: государство не может судиться само с собой. Департамент здоровья подчиняется министру социальных дел, который, в свою очередь, является членом правительства.
Не исключена ситуация, при которой человек может узнать о касающемся его решении только тогда, когда чиновник появится у его дверей. Правительство и Департамент здоровья, согласно законопроекту, могут во время ситуации бедствия официально сообщать о своих решениях, но не обязаны. В ситуации чрезвычайного положения это обязательно, и все распоряжения руководителя чрезвычайного положения премьер-министра Юри Ратаса публикуются. Может получиться, что приказ правительства Департаменту здоровья будет перемещаться между учреждениями и будет скрыт от общественности и конкретного человека, права которого могут ограничить таким образом, что сам он об этом ничего не будет знать.
Игнорирующие распоряжения Департамента здоровья, согласно законопроекту, совершают административное правонарушение, за что положен штраф, который даже больше, чем сейчас, в условиях чрезвычайного положения, которым премьер-министр руководит лично. Например, предприятие, игнорирующее приказ Департамента здоровья о соблюдении правил борьбы с эпидемией, может быть оштрафовано на 32 000 евро, неисполнение приказа премьер-министра Ратаса может обойтись в сумму до 20 000 евро.
Конечно, каждый может обратиться в суд, если он недоволен государством, но там человека ждет следующая преграда. На кого жаловаться? Департамент здоровья и правительство, отдавая распоряжения, делят ответственность, но провести границу между ними сложно и специалистам, не говоря уже о гражданах. Департамент здоровья может ответить в суде, что приказ поступил от правительства. А обжаловать решение правительства нет смысла, поскольку, отдавая распоряжение Департаменту здоровья, правительство не должно его обосновывать и ему не нужно исполнять административно-процессуальные нормы, то есть минимальные процедуры по защите прав человека.
Права Департамента здоровья
В ситуации бедствия Департамент здоровья получил бы право:
- закрывать детские сады и школы, а также дома попечения, проводить там дезинфекцию или обследования здоровья (сейчас Департамент здоровья может лишь сделать предложение самоуправлению);
- требовать прохождения медосмотра человека, который находится в очаге заболеваемости или регионе с угрозой распространения заболевания, а также тех, кто находился с ним в близком контакте. Если же люди откажутся, их нужно отправить на карантин;
- вводить ограничения на посещения в больницах и домах попечения;
- закрывать учреждения и предприятия;
- запрещать организацию общественных мероприятий и собраний;
- вводить ограничения на перемещение и карантин.
Для разрешения ситуации бедствия у Департамента здоровья и медицинского руководителя ситуации бедствия есть право потребовать временной реорганизации медицинских учреждений и частных предприятий.
Источник: стенограмма Рийгикогу
Комментируя законопроект, председатель административной коллегии Государственного суда судья Иво Пильвинг подчеркнул, что, согласно Конституции, правительство направляет деятельность Департамента здоровья, но распоряжения обоих и в ситуации бедствия или чрезвычайного положения должны подчиняться основным принципам правового государства: их нужно обосновать, и их должно быть возможно обжаловать в суде. «При ограничении любой свободы нельзя преступать грань обоснованной потребности», - сказал судья.
Бывший председатель Государственного суда Райт Марусте (Партия реформ) тоже критически относится к предоставлению Департаменту здоровья таких прав, и не считает правильным предоставление права на введение ограничений.
«Законопроект не предусматривает предоставление обоснований, а также обязанности четко определить время, место и масштабы. Не написано и о том, кто и каким образом контролирует деятельность Департамента здоровья и как оспорить решение департамента». По его словам, исполнительная власть не может в парламентарной демократии принимать такие решения: «Ограничения на основные права и свободы человека может вводить только Рийгикогу: полным составом или в Конституционной комиссии – это вопрос выбора. Это зависит и от противоречий Конституции, а также от объема угрозы, и должно исходить их принципов пропорциональности».
Юрист адвокатского бюро Sorainen Иллимар Пярнамяги считает, спешка с законопроектом не позволяет провести его через круг согласования, а поэтому есть вопросы к качеству документа: «Нет основательного анализа влияния и даже авторов законопроекта».
Но с принятием законопроекта торопятся. «Чрезвычайное положение закончится 17 мая, - объяснила советник Комиссии по социальным делам, руководящей законопроектом, Тийна Рунтал. – Законопроект о медицинском оборудовании оказался единственным, при помощи которого можно внести поправки в не связанные между собой сферы деятельности до окончания чрезвычайного положения».
Новые положения прилепили к другим законопроектам. «В будущий понедельник законопроект попадет на второе чтение, а в среду его примут». На изучение и третьего чтения в зале парламента останется всего девять дней.
Ошибка в законотворчестве
«Мне непонятно, почему нужно латать законы, - сомневается Райт Марусте. – Чрезвычайное положение исчерпало себя, и пандемия отступает. У нас есть время действовать обдуманно, чтобы привести в порядок законы, связанные с ситуацией бедствия, особым и чрезвычайным положением, компетенцию учреждений и согласовать это с конституционным порядком. Действующие законы неадекватны, имеют плохую системность и местами регулируют невостребованные детали».
В интервью двухнедельной давности ERR канцлер юстиции Юлле Мадизе высказала мнение, что у Департамента здоровья уже сейчас есть право на проведение необходимых процессов. Было бы важно вытащить из ямы загнанную в нее машину законотворчества. В законы нужно понятными словами вписать права и обязанности Департамента здоровья, чтобы каждый понимал, в каких случаях и какие ограничения нас ждут.
В отправленном на этой неделе в Рийгикогу мнении, канцлер юстиции признает, что определить необходимые для профилактики вирусных заболеваний и борьбы с ними меры может только парламент, что обдумывание основных прав в таких вопросах это непросто, и подчеркнула, что нужна целостная, ясная и хорошо обдуманная регуляция.
Такую работу за неделю парламент не сделает.