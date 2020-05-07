В полиции напомнили водителям, как проезжать хитрый перекресток

«Мы обращаем внимание участников дорожного движения в Ласнамяэ на пересечение улиц Пунане и Пинна. При повороте направо с улицы Пинна при красном сигнале светофора необходимо пропустить пешеходов, а после того как пешеход перейдет дорогу, можно продолжить движение, поскольку стоп-линия находится перед перекрестком. В соответствии с частью 11 статьи 35 Закона о дорожном движении, если при завершении поворота нужно пересечь регулируемый пешеходный переход, то водитель может в случае, если в его направлении движения нет стоп-линии или знака "стоп-линия", пересечь пешеходный переход, пропустив пешеходов, велосипедистов и водителей электрических самобалансирующихся самокатов и самодвижущихся роботов, следующих через проезжую часть на разрешающий сигнал светофора", - говорится в публикации.