Фото ⟩ Не упустите возможность купить по сходной цене трехкомнатную квартиру

Квартира площадью 68,5 квадратных метров принадлежит волости Вяйке-Маарья и находится на первом этаже трехэтажного дома. Жилой дом расположен в живописной местности, типичной для Пандивереской возвышенности.

В доме работает активное квартирное товарищество. Для просмотра квартиры следует обратиться по указанному в объявлении электронному адресу. Выигравший аукцион участник должен в течение 14 календарных дней после окончания торгов перечислить финальную сумму на расчетный счет волостной управы Вяйке-Маарья. Также покупатель оплачивает госпошлину и нотариальный сбор.