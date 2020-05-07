Чт, 7.05.2020
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  • Не упустите возможность купить по сходной цене трехкомнатную квартиру

Фото ⟩ Не упустите возможность купить по сходной цене трехкомнатную квартиру

Korter Rakke alevikus.

ФОТО: osta.ee

На интернет-аукцион osta.ee выставлена на торги трехкомнатная квартира, сообщает портал Kodustiil.

Квартира площадью 68,5 квадратных метров принадлежит волости Вяйке-Маарья и находится на первом этаже трехэтажного дома. Жилой дом расположен в живописной  местности, типичной для Пандивереской возвышенности.

Квартира в поселке Ракке.

ФОТО: osta.ee

В доме работает активное квартирное товарищество. Для просмотра квартиры следует обратиться по указанному в объявлении электронному адресу. Выигравший аукцион участник должен в течение 14 календарных дней после окончания торгов перечислить финальную сумму на расчетный счет волостной управы Вяйке-Маарья. Также покупатель оплачивает госпошлину и нотариальный сбор.

Квартира в поселке Ракке. 

ФОТО: osta.ee

Стартовая цена квартиры - 3800 евро. Подробности и условия аукциона находятся на портале osta.ee.

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