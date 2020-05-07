Бешеный взрыв: дотацию на зарплаты попросили уже более чем для 100 000 человек

Касса активно рассматривает ходатайства и на данный момент пособие назначено 62 200 человек. Ходатайств удовлетворено на общую сумму в 61 миллион евро, но она постоянно увеличивается.

Главный специалист по связям с общественностью Кассы страхования от безработицы Лаури Кооль объясняет резкий рост заявлениями по апрелю: «Большой рост связан с апрельскими ходатайствами. Мы видим, что подавать ходатайства начал и крупные предприятия. Если в марте дотацию в основном просили мелкие предприятия, и по одному ходатайству в среднем просили компенсацию на примерно пять работников, то теперь на одно заявление приходится в среднем 8,2 работника».

«Рекордным днем на этой неделе стал понедельник, когда за один день поступили 3200 заявлений о 31 000 людей», - сказал Кооль.