Все посетители в масках: какие правила теперь будут действовать в торговых центрах Таллинна?

«Мы сделаем все от себя возможное, чтобы обеспечить посетителям безопасную среду для покупок, а персоналу магазинов безопасную рабочую среду. Именно поэтому в первые дни мы будем в двух торговых центрах раздавать бесплатно посетителям маски, - сказал руководитель торговых центров Kristiine и Rocca al Mare Кристьян Маароос. - Понятно, что мы хотим быстрее вернуться к привычной жизни, но мы должны быть бдительны, чтобы избежать новой волны заражения».

Одноразовые маски будут раздаваться у главных входов торговых центров — каждому посетителю одна маска. На первые дни запасено 5000 отвечающих требованиям масок. При необходимости количество масок будет увеличено.

Оба торговых центра уже с начала кризиса увеличили количество уборок, уделяя пристальное внимание контактным поверхностям, например, перилам, кнопкам лифта и зонам отдыха. Арендаторов попросили чаще проветривать свои торговые площади. Также у главных входов в торговые центры доступны дезинфицирующие средства.