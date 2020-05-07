Налоговики уплачивает за предпринимателей-физлиц авансовые платежи по соцналогу

В Эстонии зарегистрировано около 28 000 ПФЛ, из которых у 7 426 имелась обязанность по уплате авансового платежа по социальному налогу за первый квартал.

Авансовый платёж по социальному налогу до сих пор не уплачен у 7 426 ПФЛ на общую сумму 800 000 евро. Они сами ничего не должны делать – сумма, перечисляемая на счёт предоплаты, автоматически идёт на покрытие долга. ПФЛ, которое произвело рассрочку своего долга, получит на свой счёт предоплаты сумму в размере авансового платежа, которую он может использовать при желании для выполнения графика рассрочки своего долга.

НТД возвращает уже уплаченные авансовые платежи по социальному налогу на общую сумму 2,5 миллионов евро 5 679 человекам. Сумма перечисляется им обратно на счета предоплаты, откуда они могут её либо снять, либо оставить для покрытия будущих обязанностей.

На этой неделе НТД отправит тем ПФЛ-ам, у которых имелась обязанность по уплате авансового платежа по социальному налогу, также электронные письма с точными инструкциями о том, как необходимо действовать. Имеется ли у ПФЛ соответствующая обязанность, при необходимости можно проверить в среде самообслуживания э-НТД.

Как ПФЛ, так и другим налогоплательщикам не начисляются с 1 марта до окончания чрезвычайной ситуации проценты с налоговой задолженности, а также позже не будут уплачиваться проценты с задолженности, возникший в этот период.