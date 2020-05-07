Эксперт: обвинения США в адрес Китая из-за коронавируса могут привести к холодной войне

"Валдайский клуб представит через неделю внеочередной ежегодный доклад. Основная мысль доклада в том, что мир стоит перед очень большой и опасной угрозой, фактически новой "холодной войны", участниками которой будут Китай и Соединенные Штаты. Конфронтация двух сверхдержав совсем другая, не такая по структуре, как была во второй половине XX века, но сопоставима, и даже превышающая ее по духу и по накалу", - сказал Лукьянов.

Он принял участие в международной онлайн-конференции "Экономические последствия коронавируса: Инициатива "Пояс и путь" в новых мировых условиях", состоявшейся в четверг на площадке международного дискуссионного клуба "Валдай".

"Это, с нашей точки зрения является крайне опасной перспективой, опасной не только для США и Китая, но и для всех нас. Мы пока только в самом начале, но слушая каждодневные выступления президента Трампа и госсекретаря Помпео, видим, что это совсем уже другое качество атак на Китай. Понятно, что вирус, сам по себе, это повод. Накопилось много самого разного, и президент Трамп и раньше не скрывал своего настроя, но сейчас появился мощный таранный сюжет, который, конечно, будет использоваться против Китая максимально", - сказал Лукьянов.

Он предположил, что в случае нарастания такой конфронтации симпатии Москвы будут не на стороне Вашингтона.

"В этой ситуации, мне кажется, совершенно очевидно, на чьей стороне будут наши симпатии. Симпатизировать Соединенным Штатам нет вообще никаких оснований. С другой стороны, понятно, что Россия - не основной участник этого всего. России, как и всем другим странам, предстоит сформулировать свою позицию, если эта конфронтация будет нарастать", - отмечает аналитик.

Он также предположил, что возможный формат холодной войны между США и Китаем может вынудить многих членов мирового сообщества разбиться на два жестко конкурирующих между собой лагеря.