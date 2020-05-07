В Хааберсти начинается ликвидация детских игровых площадок

По словам старейшины Хааберсти Андре Ханимяги, во дворах Вяйке-Ыйсмяэ и Астангу много подобных игровых зон, которые когда-то были в хорошем состоянии и где играли дети, но со временем они амортизировались и потеряли былую привлекательность. «Это бывшие игровые площадки, которые дети уже, к сожалению, не используют», - сказал старейшина и добавил, что именно поэтому решено их ликвидировать и привести данную территорию в порядок.

Песочница в Ыйсмяэ. ФОТО: Управа Хааберсти.

Старейшина отметил, что наличие во дворах заброшенных песочниц не имеет смысла, они даже опасны и находились в антисанитарном состоянии. «Считаю: пусть площадок будет меньше, но они будут привлекательными как для детей, так и для родителей», - добавил Ханимяги. Он объяснил, что ликвидированные во дворах песочницы не будут заменять на новые. «Мы продолжим реконструировать имеющиеся и будем заниматься проектированием новых современных игровых площадок с разнообразными элементами», - поделился Ханимяги.

«Начиная с 11 мая постепенно будем открывать принадлежащие городу игровые площадки, которые были закрыты из-за вспышки вируса. По заказу управы все игровые площадки будут предварительно очищены и вымыты, поэтому открытие площадок будет поэтапным», - сказал старейшина и добавил, что до этого на площадках необходимо соблюдать правила чрезвычайного положения.