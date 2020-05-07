Чт, 7.05.2020
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Число смертей от коронавируса в Европе превысило отметку 150 000

Больница.

ФОТО: Shen Bohan via www.imago-images.de/imago images/Xinhua

Число людей, скончавшихся от нового коронавируса, превысило в Европе отметку 150 000 человек, большинство из них скончалось в Соединенном Королевстве, Италии, Испании и Франции, как показывают по состоянию на утро четверга собранные информагентством AFP официальные данные.

Европа, где подтверждены 150 138 смертей от коронавируса и 1 640 799 случаев заражения, сильнее всего пострадавшая часть света. Всего в мире от вируса скончались 263 573 человека.

В Соединенном Королевстве самое высокое в Европе число смертей: 30 076. За ним следуют Италия (29 684 смерти), Испания (26 070) и Франция (25 809).

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