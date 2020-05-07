Острова могут открыть раньше 18 мая

По словам Ратаса, сейчас зараженные составляют 0,44 процента протестированных и это вновь доказывает, что люди действовали правильно и ограничения сработали, о чем говорил и научный совет.

«Тем не менее, у меня есть одна очень большая просьба. Мы выходим из чрезвычайного положения и, как уже говорилось, 17 мая станет его последним днем, но мы ни в коем случае не должны свысока относиться к этому вирусу и думать, что опасность миновала и теперь жизнь пойдет точно так же, как и в прошлые весны», - сказал Ратас.

По его словам, вирус коварен и уже говорилось, что он может вернуться. «Это и есть та причина, по которой мы все же должны будем максимально избегать близких контактов», - сказал Ратас.

Он отметил, что регистрация на островах и внесение в регистр дополнительных адресов возросли, тем самым люди уже сейчас получили право приезжать на острова. «Я понимаю, что люди хотят приехать в свою недвижимость и на дачи. Но смысл в том, чтобы сейчас на острова приезжали именно те, кто реально зарегистрирован на них. Но это правда, что приезжать могут и те, кто срочно создал для себя такую возможность», - сказал Ратас.

В этой связи работа Департамента полиции и погранохраны в порту стала бессмысленной и смехотворной. «Мы обсудим это сегодня в нашей комиссии и я думаю, что неразумно сохранять это ограничение до 18 мая», - сказал Ратас.

Он уточнил, что в четверг правительственная комиссия пересмотрит условия полного открытия островов.

«Пожалуйста, дорогие жители Эстонии, давайте вести себя крайне ответственно — правила существуют не для того, чтобы их обходить и находить допустимые решения, нужно сделать все для того, чтобы успешно выйти из вспышки вируса», - подчеркнул Ратас.