В США недовольные ограничениями люди открыли стрельбу по работникам McDonald's

Сотрудники ресторана двум посетителям указали, что они не могут поесть в помещениях ресторана, и что еда предусмотрена только навынос.

Это посетителей разозлило - они начали стрелять по работникам ресторана.

Один сотрудник McDonald's был ранен в ногу, второй - в плечо. Ранения обоих не опасны для жизни.

Как сообщила полиция, в результате инцидента ранения получила и третья сотрудница ресторана, которая разбила голову.