Чт, 7.05.2020
Обязанность носить маску особенно актуальна в то время, когда чрезвычайные меры COVID-19 ослабляются. Яак Ааб

В США недовольные ограничениями люди открыли стрельбу по работникам McDonald's

McDonald'si silt.

ФОТО: YVES HERMAN / REUTERS

Недовольные установленными в связи с эпидемией Covid-19 ограничениями люди в среду в американском городе Оклахома-Сити ранили двух сотрудников ресторана быстрого питания McDonald's, сообщает Rus.TVNET со ссылкой на CNN.

Сотрудники ресторана двум посетителям указали, что они не могут поесть в помещениях ресторана, и что еда предусмотрена только навынос.

Это посетителей разозлило - они начали стрелять по работникам ресторана.

Один сотрудник McDonald's был ранен в ногу, второй - в плечо. Ранения обоих не опасны для жизни.

Как сообщила полиция, в результате инцидента ранения получила и третья сотрудница ресторана, которая разбила голову.

После инцидента разозленные клиенты покинули ресторан, но вскоре после этого их задержала полиция.

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