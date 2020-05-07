Как обустроить террасу: четыре полезных идеи

Дизайнер IKEA делится четырьмя доступными идеями, которые помогут превратить небольшую террасу на даче в приятное место отдыха на свежем воздухе.

Оазис спокойствия

ФОТО: Ikea

Терраса – идеальное место, чтобы с утра выпить кофе, принять солнечные ванны или просто отдохнуть с книжкой в руках. Для того, чтобы терраса могла совместить функциональность и отдых, дизайнер советует выбирать продуманную мебель.

«Стулья с регулируемой спинкой подойдут и для отдыха, и для посиделок за столом. В случае необходимости стулья можно сложить и на террасе освободится место для утренней йоги», - советует дизайнер IKEA Дариус Римкус.

Даже небольшую и старую террасу можно превратить в уютное место – с помощью текстиля и освещения.

«LED гирлянды на солнечных батарейках, напольные и подвесные светильники – устойчивое решение, которое обойдется всего в несколько евро, но прослужат вам долго. Гирлянды и светильники можно повесить на дерево или закрепить на стене. LED свечи создадут романтичную атмосферу и при этом совершенно безопасны», - говорит Римкус.

Дизайнер советует использовать текстиль, если хочется быстрых и приятных перемен. Выбирая мягкие подушки для мебели подходящих цветов, обратите внимание и на ковер для террас и балконов, он придаст уют и прост в уходе.

Обеденная зона

ФОТО: Ikea

Одно из самых больших удовольствий в теплое время года – это обед на свежем воздухе. Дизайнер обращает внимание, что на террасе можно создать мини-кухню или обеденную зону. Главное - выбрать складную мебель.

«Складная мебель – отличная разновидность садовой мебели, с ней экономится много места, и цена всего несколько евро. Складные стулья можно повесить на стену. А раздвижной стол поможет накормить обедом большую семью», - говорит дизайнер. Незаменимая вещь для обедов на свежем воздухе, по его мнению – тележка, которая может служить сервировочным столиком или столешницей для приготовления еды.

Важно выбирать мебель для улицы и изменчивой погоды, ведь даже на балконе не всякая мебель выдержит перепады температуры, влажность и прямые солнечные лучи.

Сад на террасе

ФОТО: Ikea

По словам дизайнера IKEA, даже самая маленькая терраса, может стать мини-садом для выращивания свежей зелени. Вы не только создадите красивую зелень на террасе, но и сделаете шаг навстречу более спокойной жизни. Практичный совет – не расставляйте горшки на полу, используйте стены, вашими незаменимыми помощниками станут стеллажи и полки для сада.

«Стеллажи для сада стоят всего около 10 евро, на них можно удобно расставить горшки и коробки. С помощью настенных панелей можно создать вертикальные сады с полками. Травы можно выращивать в подвесных горшках. Если беспокоитесь, что на улице слишком прохладно, можно воспользоваться стеллажами со специальными чехлами, это станет теплицей для ваших цветов», - говорит Римкус.

Детский уголок

ФОТО: Ikea

Террасу можно преобразовать в детский уголок. Здесь всё должно быть безопасным и практичным.

«Некоторую мебель можно использовать, как дома, так и на улице. Она подойдет для детских чаепитий, уроков рисования или полноценного обеда за собственным столом. Мебель легкая, но крепкая, и малыш сможет самостоятельно перенести стул, если захочет. Для большей устойчивости можно использовать ковер для улицы», - советует дизайнер IKEA.