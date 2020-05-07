На этой неделе в Эстонии пройдет кинофестиваль

На XV Хаапсалуском фестивале фильмов в жанре ужасов и фантастики (HÕFF), который в этом году пройдет онлайн с 8 по 10 мая, покажут 22 игровых и 15 короткометражных фильмов. Организаторы подготовили ряд сопутствующих мероприятий. Билеты уже в продаже.
Крупнейший в странах Балтии фестиваль жанрового кино станет первым в Эстонии традиционным фестивалем в сфере культуры, который в полном объеме пройдет онлайн. Организаторы HÕFF рады обстоятельству, что большинство фильмов, участие которых планировалось еще до вспышки COVID-19, все-таки вошли в программу.
Проводимый с 8 по 10 мая фестиваль покажет 22 полнометражных и 15 короткометражных фильмов ужасов и фантастики, а также триллеров из более чем 10 стран. Также можно будет посетить 16 интервью с создателями фильмов, которые пройдут в формате вопросов и ответов сразу после кинопоказов. Со зрителями пообщаются режиссеры из Америки, Африки и Австралии.
По словам руководителя фестиваля Хельмута Янеса, команда очень постаралась, чтобы фестиваль смог предложить зрителям что-то большее, чем череду фильмов онлайн. «Мы стараемся сохранить неповторимую фестивальную атмосферу и в режиме онлайн. Так, помимо киносеансов мы организуем церемонию открытия, виртуальный конкурс костюмов, обсуждения с создателями фильмов, фестиваль короткометражных фильмов имени Жоржа Мельеса с международным жюри и даже первую дискуссионную панель с международным составов спикеров!», - пояснил Хельмут Янес.
Зрители смогут посмотреть программу HÕFF в виртуальном кинозале на новой платформе Elisa Stage. Фестиваль откроет фильм новозеландского режиссера Анта Тимпсона «Иди к папочке» – один из самых примечательных комедийных хорроров последнего времени, в котором одну из главных ролей исполнил известный по «Властелину колец» актер Элайджа Вуд. Перед началом киносеанса пройдет прямая трансляция с церемонии открытия фестиваля в Хаапсалуском культурном центре.
Зрители HÕFF станут первыми, кто увидит комедийный ужастик австралийца Джэймса Ди Мартино «Человек без лица» за пределами страны производства. Также ожидается европейская премьера мистического триллера «Посторонний», созданного украинским режиссером Дмитрием Томашпольским.
Особенной темой в этом году станет творчество уникального писателя Говарда Филлипса Лавкрафта. Также впервые на фестивале будет представлена конкурсная программа эстонского жанрового кино, в жюри которого вошли шестеро гимназистов из Ляэнемааской гимназии, расположенной в Хаапсалу.
Не меньший интерес представляет и короткий метр. HÕFF входит в Европейскую федерацию фестивалей фантастических фильмов, и, следовательно, на фестивале пройдет конкурс, победитель которого получит награду «Серебряный Мельес» и поборется в финале за «Золотого Мельеса». В рамках программы «Маленькие кошмары» покажут два фильма российских режиссеров – «Выход» Ивана Басова и «Манекены» Максима Ногинова.
Билеты на сеансы фестиваля стоят по четыре евро, а пропуск на все дни – 45 евро. Большинство фильмов будут сопровождаться сериями вопросов и ответов, и все фильмы можно будет посмотреть в записи до окончания фестиваля. Сопутствующие мероприятия можно смотреть бесплатно.
Хаапсалуский фестиваль фильмов в жанре ужасов и фантастики пройдет в 15-й раз.
Сайт фестиваля: www.hoff.ee
Виртуальный кинозал HÕFF Elisa Stage: www.hoff.elisastage.ee
Трейлер фестиваля: https://www.youtube.com/watch?v=h3xYIp2XH-o&feature=youtu.be
Виртуальное открытие фестиваля: https://www.facebook.com/events/199226297941087/
ПРОГРАММА HÕFF
Основная программа
«Человек без лица» (The Faceless Man), 2019, режиссер: Джэймс Ди Мартино
«Погребальная коллекция» (The Mortuary Collection), 2019, режиссер: Райан Спинделл
«Иди к папочке» (Come to Daddy), 2019, режиссер: Ант Тимпсон
«Посторонний» (Stranger), 2019, режиссер: Дмитрий Томашпольский
«Глотай» (Swallow), 2019, режиссер: Карло Мирабелла-Дэйвис
«Первая ведьма» (Wretched), 2019, режиссеры: Бретт Пирс, Дрю Т. Пирс
«Солнцестояние» (Midsommar: Director’s Cut), 2019, режиссер: Ари Астер
Программа для фриков
«Прорыв мутантов» (Mutant Blast), 2018, режиссер: Фернандо Элл
VHYes, 2019, режиссер: Джек Генри Роббинс
«Короназомби» (Corona Zombies), 2020, режиссер: Чарльз Бэнд
«Человек-лев» (Kiliç Aslan), 1975, режиссер: Натук Байтан
Спецпоказы
Tapja õllejogurti rünnak (The Attack of the Killer Beer Yoghurt), 2001, режиссеры: Рауль Алликиви, Каарен Каэр, Андрес Корберг, Тынис Лехт, Лаури Липпмаа, Эрик Моора
«Вторжение динозавра» (Gwoemul), 2006, режиссер: Пон Джун-хо
«Кто убил капитана Алекса?» (Who Killed Captain Alex), 2010, режиссер: Nabwana I.G.G.
Фокус: 130 лет со дня рождения Г. Ф. Лавкрафта
«Реаниматор» (Re-Animator), 1986, режиссер: Стюарт Гордон
«Зов Ктулху» (Call of Cthulhu), 2005, режиссер: Эндрю Лиман
«Цвет из иных миров» (Color Out of Space), 2019, режиссер: Ричард Стэнли
Конкурс эстонского жанрового кино
«Скоростная магистраль в ад» (Kiirtee põrgusse), 2019 режиссер: Урмас Ээро Лийв
«Жутковатые сказки» (Eerie Fairy Tales), 2019, режиссер: Март Сандер
«Фильм старика» (Vanamehe film), 2019, режиссеры: Оскар Лехемаа, Микк Мяги
«Иисус показывает тебе путь к шоссе» (Jesus Shows You the Way to the Highway), 2019, режиссер: Мигель Йансо
«Справедливость» (Õiglus), 2019, режиссер: Тоомас Ариа
«Единорог» (Chasing Unicorns), 2019, режиссер: Райн Ранну
КОРОТКОМЕТРАЖНЫЕ ФИЛЬМЫ
Фестиваль короткометражных фильмов имени Жоржа Мельеса
«Нападение мертвецов» (Downs of the Dead), Норвегия, режиссер: Эвен Хасби Грёдал
«Два тела на пляже» (Kaksi ruumista rannalla), Финляндия, режиссер: Анна Паавилайнен
«Гнёт» (Het Juk), Нидерланды, режиссер: Нико ван дер Бринк
«Рейв» (The Rave), Эстония, режиссер: Йоханнес Магнус Ауле
«Снежинки» (Snowflakes), Великобритания, режиссер: Фэй Джексон
«Улыбки» (Smiles), Испания, режиссер: Хавьер Чаванель
Маленькие кошмары
«Выход» (Exit), Россия, режиссер: Иван Басов
«Несвятое гуакамоле» (Unholy 'Mole), США, режиссер: Дэвид Борнстейн
«Вторжение» (Intrusion), Франция, режиссер: Максим Севеллек
«Преследуемый меченосец» (The Haunted Swordsman), США, режиссер: Кевин МакТурк
«Простая песня» (Plainsong), Канада, режиссер: Алексис Фортье Готье
«Манекены» (Mannequins), Россия, режиссер: Максим Ногинов
«Решающий момент» (Moment), Канада, режиссер: Джэффри Улот
Даты Q&A, или сессий вопросов и ответов
8 мая
«Прорыв мутантов» – Фернандо Элл, США
«Зов Ктулху» – Эндрю Лиман, США
«Погребальная коллекция» – Райан Спинделл, США
«Жутковатые сказки» – Март Сандер, Эстония
9 мая
«Человек без лица» – Джэймс Ди Мартино, Австралия
«Единорог» – Райн Ранну, Эстония
10 мая
«Посторонний» – Дмитрий Томашпольский, Украина
VHYes – Джек Генри Роббинс, США