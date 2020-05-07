Юри Ратас: государство лучше прежнего готово ко второй волне коронавируса

«Начнется ли вторая волна в середине лета, в конце лета или осенью, этого сейчас не может сказать никто в мире. Но правительство занимается тем, чтобы подготовиться ко второй волне», - заявил Ратас.

По его словам, в течение мая различные министерства должны будут представить комиссии по COVID пункты, повышающие готовность. «У нас созданы отделения COVID в больницах. Мы безусловно обладаем большей готовностью в плане средств индивидуальной защиты и тестирования. У нас безусловно более высокая научная готовность, стартовали два крупных научных проекта», - сказал Ратас.