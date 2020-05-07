Чт, 7.05.2020
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  • Юри Ратас: государство лучше прежнего готово ко второй волне коронавируса

Юри Ратас: государство лучше прежнего готово ко второй волне коронавируса

Юри Ратас.

ФОТО: Eero Vabamägi

По словам премьер-министра Юри Ратаса, нужно быть готовыми ко второй волне коронавируса, по сравнению с первой волной государство, безусловно, обладает большей готовностью.

«Начнется ли вторая волна в середине лета, в конце лета или осенью, этого сейчас не может сказать никто в мире. Но правительство занимается тем, чтобы подготовиться ко второй волне», - заявил Ратас.

По его словам, в течение мая различные министерства должны будут представить комиссии по COVID пункты, повышающие готовность. «У нас созданы отделения COVID в больницах. Мы безусловно обладаем большей готовностью в плане средств индивидуальной защиты и тестирования. У нас безусловно более высокая научная готовность, стартовали два крупных научных проекта», - сказал Ратас.

«Вирус — это болезнь праздников и крупных городов», - сказал Ратас и добавил, что каждый должен учитывать это в своем поведении.

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