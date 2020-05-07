Владелец московского "Спартака" Леонид Федун госпитализирован с коронавирусом

Владелец московского футбольного клуба "Спартак" Леонид Федун госпитализирован с диагностированной коронавирусной инфекцией. Состояние 64-летнего вице-президента нефтяной компании "Лукойл" удовлетворительное, заболевание проходит в легкой форме, пишет Newsru.
"В данный момент он находится на лечении в больнице. Клуб желает Леониду Арнольдовичу скорейшего выздоровления!" - говорится в сообщении пресс-службы красно-белых.
По данным газеты "Спорт-Экспресс", состояние предпринимателя на данный момент удовлетворительное, заболевание проходит в легкой форме. Госпитализация Федуна прошла в плановом режиме после того, как он сдал положительный тест. Она вызвана, в первую очередь, желанием не инфицировать родных.
В середине апреля стало известно, что Федун сделал пожертвование в размере 10 млн рублей на борьбу с коронавирусом. Миллиардер выделил деньги Национальному медицинскому исследовательскому центру хирургии имени А.В. Вишневского, который в связи с пандемией коронавируса был переквалифицирован для приема пациентов с этим диагнозом.
Федун занимает 20-е место в списке богатейших бизнеменов РФ по версии Forbes. Его состояние оценивается в более чем 6 млрд долларов. В 2003 году Федун приобрел контрольный пакет акций "Спартака". Под его руководством московский клуб стал чемпионом России по итогам сезона-2016/17 и обладателем Суперкубка России 2017 года.
За последние сутки в России зафиксирован 11 231 подтвержденный случай коронавирусной инфекции COVID-19.