Долгий спор об аренде может оставить Solaris без кинотеатра: дело дошло до суда

В качестве последнего шанса Solaris OÜ обратился в Харьюский уездный суд с ходатайством о санации*. Суд возбудил дело.

В компании Solaris Kino OÜ признают, что им до сих пор не удалось прийти к разумному соглашению об условиях аренды и дополнительных расходов с владельцем торгового центра Solaris, что вызвало препятствия для инвестиций компании в развитие кинозалов.

Как утверждает фирма, в нынешним условиях работа кинотеатра в торговом центре Solaris стала невозможной, и в случае, если производство о санации окончится неудачей, кинотеатр будет вынужден прекратить деятельность там. В то же время Solaris Kino OÜ готов продолжить работу в торговом центре, если в ходе производства о санации будут пересмотрены нынешние неразумные накладные расходы и будет заключено соглашение об инвестициях со стороны арендатора.

Председатель совета Apollo Group OÜ Свен Нуутманн подчеркнул, что ходатайство о санации затрагивает только кинотеатр в торговом центре Solaris. «У других кинотеатров Apollo идет очень результативное сотрудничество с теми торговыми центрами, где они размещены, о чем свидетельствуют современные кинозалы и более широкий ассортимент услуг благодаря двусторонним инвестициям», - говорит Нуутманн, добавляя, что после прекращения режима чрезвычайного положения и снятия ограничений, кинотеатры Apollo будут вновь открыты для клиентов.

Apollo является самой крупной сетью кинотеатров Эстонии, имея залы в Таллинне, Пярну, Тарту, Нарве и Сааремаа — всего 37 кинозалов, вмещающих в себя 5600 человек. В 2019 году Apollo открыл свои первые кинотеатры в Латвии и Литве.