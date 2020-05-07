Призывные медкомиссии возобновляют работу

Генеральный директор Департамента оборонных ресурсов Марлен Пискунов сказал: «Мы продолжаем работу медицинских комиссий, но будемделать это при сокращенном физическом контакте и соблюдая требования личной защиты. Сейчас нам известно о примерно двух сотнях людей, которые хотят отправиться на срочную службу в июле, но они не были на медицинской комиссии. Именно их мы пригласим в первую очередь. Конечно, мы готовы обслужить и всех других призывников».

Организация работы медицинских комиссий во время чрезвычайного положения стала возможна благодаря вступающему в силу 11 мая изменению постановления министра обороны, которое позволяет проводить комиссии гибче и использовать при оценивании состояния здоровья возможности видео-мостов. Начать работу комиссий до окончания чрезвычайного положения нужно для того, чтобы департамент смог продолжить призыв на срочную службу и выполнить план по июльскому призыву. Оборона страны, которая в Эстонии в большей степени построена на резервных силах, должна действовать в любой ситуации.

Если раньше департамент приглашал одновременно в один день 30-40 молодых людей, то теперь комиссии поначалу будут приглашать 16 призывников. В то же время комиссий будет проведено больше, а собирать их планируется чаще. Департамент обеспечит соблюдение правила 2+2, а также использование средств индивидуальной защиты и дезинфекции. Все поверхности будут дезинфицировать после каждого призывника.

В реорганизованной комиссии предусмотренный осмотр будет проводить как минимум один врач, но другие врачи при необходимости могут принимать участие через видео-мосты. Призывники смогут сдать все необходимые анализы до или после медицинской комиссии. О времени сдачи анализов договорятся с каждым призывником отдельно.

«Мы предполагаем, что призывник, который проходит комиссию с изменой организацией работы, предварительно открыл медицинской комиссии в Digilugu доступ к данным о здоровье, и заполнил декларацию здоровья. Также мы призываем молодых людей сообщить о желательном времени службы, так призывник сможет лучше спланировать свое время и быстрее выполнить свое обязательство», - сказал Марлен Пискунов.