На состоявшемся в четверг заседании правительство утвердило обновленную программу действий на 2019-2023 годы, сообщила в четверг BNS пресс-служба правительства.

При обновлении программы действий должны были бы быть указаны как выполненные уже реализованные коалицией основные принципы или задачи, добавлены необходимые для достижения целей программы последующие действия, а в случае необходимости откорректированы сроки и формулировки существующих задач. При необходимости также для уточняются необходимые для реализации основных принципов государственного союза последующие действия, и будет снижена доля задач, косвенно способствующих выполнению программы.

После того, как 12 марта было объявлено чрезвычайное положение, правительство сосредоточило свое внимание на решении возникших в связи с COVID-19 задач, в результате чего многое запланированное на эту весну пришлось отложить. Из 271 задачи с сроком исполнения с мая 2019 года по апрель 2020 года 180 были завершены по состоянию на 20 апреля, с исполнением 90 из них запоздали. Выполнение одной из задач было прервано.

К настоящему времени больше всего поставленных им задач уже выполнили министр социальных дел, министр образования и науки и министр финансов. Не имеют невыполненных задач министр сельской жизни, министр иностранных дел и премьер-министр.

В 2020 году будет готова долгосрочная стратегия Эстонии «Эстония 2035», создание которой было начато в 2018 году и является результатом совместных обсуждений, анализа, семинаров и опросов общественного мнения с привлеченными к созданию стратегии партнерами из неправительственных организаций, экспертами, исследователями, политиками, деловыми людьми, должностными лицами и другими лицами.

Свой вклад в подготовку «Эстония 2035» в 2018-2020 годах внесли почти 17 000 человек со всей Эстонии, 13 903 из них приняли участие в опросах общественного мнения, проведенных в интернете и в библиотеках.

В этом году завершается большая часть планов развития секторов, и, рассмотрев их, правительство поставит на ближайшие годы новые стратегические цели.