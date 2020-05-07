Сразу в четырех многоквартирных домах Таллинна совершены кражи

В среду, 6 мая, в полицию сообщили о кражах в шести многоквартирных домах Таллинна.
По данным Департамента полиции и погранохраны, за вчерашний день из подъездов двух многоквартирных домов были украдены велосипеды: на улице Копли один велосипед стоимостью в 400 евро и на улице Пелгуранна один велосипед стоимостью 300 евро. Также три велосипеда были украдены из двора дома на улице Сууртюки, общий ущерб почти 400 евро.
Также из квартиры на улице Тихасе был украден принадлежащий 39-летнему мужчине кошелек и находившиеся в квартире наличные. Общий ущерб составил почти 1200 евро.
Также в среду в полицию сообщили о краже различных предметов из подвала многоквартирного дома на улице Раадику. Общая сумма ущерба составила почти 200 евро.