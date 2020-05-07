Сразу в четырех многоквартирных домах Таллинна совершены кражи

По данным Департамента полиции и погранохраны, за вчерашний день из подъездов двух многоквартирных домов были украдены велосипеды: на улице Копли один велосипед стоимостью в 400 евро и на улице Пелгуранна один велосипед стоимостью 300 евро. Также три велосипеда были украдены из двора дома на улице Сууртюки, общий ущерб почти 400 евро.