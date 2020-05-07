Похороны "на удаленке": через границы не прорваться, похоронное бюро отчитывается по WhatsApp

По словам сотрудников похоронного дома, они видят, что сейчас на похороны собирается заметно меньше людей, чем до чрезвычайного положения. Но теперь случается, что все родственники, которые могли бы организовать похороны, живут за границей и вообще не могут приехать. Если в случае Скандинавии есть перспектива открытия границ, то в случае России даже непонятно, как долго такая ситуация может продлиться.

Арина Некрасова рассказала, что похоронному дому приходится брать на себя посреднические функции, например, по доверенности родственника получать свидетельство о смерти, заключать договор с крематорием и кладбищем. Консультировать клиента в этих случаях приходится по телефону или через соцсети. Например, оказалось, что выбирать подходящий гроб удобно по видеосвязи.

“Это был самый легкий вариант - когда кремация проходит без родственников, - рассказала администратор об одном случае. - Мы были просто посредниками, мы доставили тело в крематорий. Кремация прошла без прощания, родственники в это время были в Финляндии, они просто получили счет и перечислили деньги. У нас сейчас хранятся все документы и урна с прахом. Когда будет возможность, когда закончится карантин, родственники приедут и заберут их”.

За время чрезвычайного положения у компании было уже два таких случая.

Также был случай, когда женщина из Санкт-Петербурга рассчитывала приехать в Нарву и организовать похороны умершей здесь родственницы, но через границу россиянку не пропустили. В итоге похороны состоялись, но на кладбище были только сотрудники похоронного дома. Один из них фотографировал всё происходящее, и фотографии через WhatsApp отправлялись родственнице покойной в Петербург. Здесь, по словам сотрудников, организовать видеотрансляцию было проблематично, поскольку весь процесс похорон - достаточно долгий.

Все эти сложности возникли из-за введенных ограничений, призванных остановить распространение коронавируса. К счастью, в Нарве из-за коронавируса никто не умер, но непосредственно столкнуться с ним сотрудникам “Ритуала” один раз все же пришлось. Им заказали транспортировку тела женщины, умершей в доме престарелых в Алутагузе, который находится южнее Кохтла-Ярве. Работники были в защитных костюмах, заранее прошли обучение их использованию, а тело покойной было в специальном пакете.