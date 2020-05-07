Важно знать ⟩ Обзор самых важных новостей о коронавирусе и чрезвычайном положении в Эстонии

За последние сутки в Эстонии было проанализировано 1583 теста на вирус COVID-19, из которых семь, то есть 0,4% показали положительный результат. За минувшие сутки скончалась находившаяся на лечении в Клинике Тартурского университета 63-летняя женщина с COVID-19. Всего в Эстонии коронавирус унес жизни 56 человек.

Велика надежда, что прививка покончит с COVID-19. Все гадают, когда она будет. А если будет, то сначала в каких странах и в каком количестве? У России, США и ЕС разный подход.

Люди, чей работодатель попал в сложное положение и чью зарплату компенсирует Касса страхования от безработицы, попросив жилищный кредит у банка, вероятнее всего, получат отрицательный ответ.

Крупнейшая строительная фирма приостановила запуск всех новых проектов многоквартирного жилья.

Шесть последних посткрымских лет Запад сосредоточенно боролся с российской пропагандой, но пришел коронавирус - и все изменилось. Теперь главным источником враждебной пропаганды и дезинформации в глазах Запада стал Китай.

Министр иностранных дел Урмас Рейнсалу затруднился сказать, когда жители Эстонии смогут опять начать ездить в Россию.

Выработавшаяся привычка мыть руки снизила распространение инфекционных заболеваний.

Для ограничения распространения Covid-19 правительство Латвии в четверг может принять решение о продлении режима чрезвычайной ситуации до 11 июня.

Жители Эстонии вновь становятся жертвами инвестиционных мошенников, но на этот раз доверчивых людей завлекают не только по телефону, но и с помощью соцсетей или рекламы на порталах.

Дополнительные полномочия для Департамента здоровья поставят под угрозу права людей.

В начале новой недели в торговых центрах Rocca al Mare и Kristiine всем посетителям будут раздавать одноразовые маски. Также особое внимание будет обращено на дезинфекцию поверхностей и исполнение правила 2+2, сообщила пресс-служба торговых центров.