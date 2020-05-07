Автомобильные продажи в Эстонии упали до уровня прошлого кризиса

«Результаты продаж новых автомобилей в апреле ясно иллюстрируют последствия коронакризиса», - именно так прокомментировал ситуацию руководитель Союза предприятий по продаже и обслуживанию автомобилей (AMTEL) Арно Силлат. За четыре месяца этого года ситуация пока не выглядит так печально: было продано 6471 автомобилей, что все же на четверть меньше, чем годом ранее.

Силлат добавил, что с продажами поддержанных автомобилей в апреле было еще хуже. «Немного полегче приходится компаниям, которые помимо продажи автомобилей также занимаются их обслуживанием и ремонтом. Но и в этом секторе падение, хотя на автомобилях ездят и проводят им обслуживание», - говорит Силлат.

Он считает, что, несмотря на всё происходящее, уже сегодня можно увидеть свет в конце туннеля. «Постепенно частные клиенты вновь начнут проявляться интерес к обновлению своего транспортного средства, и некоторое позитивное движение уже есть. Окончание чрезвычайного положения естественно этот процесс ускорит», - считает Силлат.

В апреле потребители предпочитали больше всего средние внедорожники, их доля от общих показателей продаж составила 30 процентов. На втором месте по популярности были меньшие автомобили среднего класса. Были приобретены также 133 гибридных автомобиля, 11 электромобилей и 23 CNG-автомобилей.

Самой популярной маркой машины в апреле была Toyota, продано 208 автомобилей. В первую тройку попали также марки Škoda (95) и Renault (92). Из моделей от Toyota более всего покупали RAV4 (90) и Corolla (79). Третьей популярной моделью стала Renault Clio (53).