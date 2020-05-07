Вновь первые в рейтинге PISA: молодые люди из Эстонии оказались лучшими среди представителей 20 стран

Сегодня были опубликованы результаты проведенного под эгидой ОЭСР международного исследования финансовой грамотности PISA 2018. Результаты, которые показали молодые люди из Эстонии, оказались лучшими среди представителей 20 стран, принявших участие в исследовании.
Целых 95% наших учащихся в возрасте 15 лет показали существенное улучшение базовых знаний в области финансов по сравнению с соответствующими результатами шестилетней давности.
Исследование в области финансовой грамотности сосредоточено на том, как молодые понимают связанные с деньгами вопросы и осознают сопутствующие этому риски, а также на том, как они пользуются этими знаниями для того, чтобы улучшить свое финансовое благосостояние и финансовое здоровье общества.
По словам министра образования и науки Майлис Репс, экономика нашей страны и дальнейший рост благосостояния людей в большой степени зависит от будущих финансовых решений нынешней молодежи. «Очень важно поддержать инициативность учащихся, например, через создание ученических фирм, чтобы наши ребята получили необходимый опыт уже в школьном возрасте. Наши ребята – большие молодцы, и мы должны похвалить и тех, кто помогает им достигать замечательных результатов – семьи, учителей, а также предпринимателей и многих других», - сказала Репс.
«Отличные знания в финансовой сфере позволят принимать более рациональные решения в будущем, поэтому речь идет о навыке, который очень важен для общества», - подтвердила координатор PISA в Эстонии, главный специалист ЦУ Innove Гунда Тире.
Участие в исследовании PISA дает возможность сравнить уровень знаний и умений наших учащихся с результатами молодых людей того же возраста из других стран. В 2018 году в исследовании финансовой грамотности PISA приняли участие 117 000 молодых людей из 20 стран. В Эстонии участвовал 5371 человек, из которых 4000 (75%) проходили тест на эстонском языке и 1371 (25%) – на русском.
Средняя сумма баллов у молодых людей из Эстонии составила 547, что значительно выше среднего результата по ОЭСР (505 баллов). С этим результатом мы занимаем первое место, далее следуют Финляндия и Канада, которые делят второе и третье место (537 и 532 балла соответственно). Из соседей молодежь Латвии находится на 8-м месте с результатом в 501 балл, Литва с 498 баллами занимает 9-е место и Россия, получившая 495 баллов, находится на 10-м месте.
Результаты Эстонии показывают, что наши молодые люди обладают прочными базовыми финансовыми знаниями – базового уровня исследования достигли 95% молодых людей из Эстонии. Финансовая грамотность нашей молодежи в меньшей мере зависит от социально-экономического фона семьи и школы. Также нет большой разницы при сравнении результатов мальчиков и девочек или жителей городов и сельской местности. Это означает, что при освоении финансовой грамотности наша молодежь находится в боле равном положении, чем молодые люди в других странах.
Средние результаты учащихся школ с эстонским языком обучения на 46 пунктов выше (560 баллов против 514 баллов), чем у молодых людей из школ с русским языком обучения. Финансовые знания учеников из школ с русским языком обучения за последние шесть лет улучшились и превышают средний уровень стран ОЭСР. Результаты наших учеников из школ с русским языком обучения сравнимы со средним результатом учеников из Австралии, США и Португалии.
Основное исследование PISA показало, что знания и умения наших учеников в математике и счете находятся на высшем мировом уровне, что, конечно же, закладывает прочную основу финансовой грамотности, но исследование финансовой грамотности указывает на то, что те, кто читают о финансах в учебниках по разным предметам, добиваются лучших результатов. Молодежь из Эстонии получает информацию о финансах, прежде всего, от родителей и близких (95%), а также в интернете (82%). В целом, в Эстонии на денежные темы в семьях говорят мало – например, 40% молодых людей никогда не обсуждали с семьей темы бюджета или экономических новостей.
Эстонские учащиеся очень самостоятельны в организации своих финансовых дел – 87% сами решают, на что потратить свои деньги, 82% сами отвечают за свои денежные вопросы, 75% имеют банковскую карту, 51% выполняет работу, за которую получает деньги.
Хорошая финансовая грамотность молодежи может и не выразиться в разумном поведении в зрелом возрасте. Поэтому важно направлять молодых людей на то, чтобы они и в будущем обращали внимание на свое финансовое поведение. По результатам исследования PISA 2012 года, молодые люди из Эстонии заняли третье место, но три года спустя, во взрослом возрасте, менее половины их них планировали свои финансовые дела более чем на один месяц. Около половины из них, согласно исследованию, не накопили деньги в течение последних 12 месяцев.
Финансовая грамотность развивается по инициативе Министерства финансов Эстонии через программу развития финансовой грамотности населения. В настоящее время в сотрудничестве партнеров из частного и общественного сектора составляется программа устойчивости, которая начнет действовать в 2021 году.