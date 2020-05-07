Платить за тест на коронавирус придется и при наличии медицинской страховки

Она рассказала, что муж две недели мучился от температуры и общего недомогания. Звонки семейному врачу превратились в обычную рутину, ситуация дошла до конфликта. Читательница уверяет, что несмотря на наличие медицинской страховки, семейный врач велела сдать анализ в частной фирме Synlab: «Но за что мы платим налоги?»

А действительно, за что? Разве может семейный врач отправить застрахованного пациента в частную фирму, чтобы при наличии явных признаков внутреннего воспаления сдавать анализы за свой счет в такой сложный для страны период?

Руководитель пресс-службы Больничной кассы Вивика Тамра объяснила, что тестирование всех застрахованных жителей Эстонии оплачивает государство: «То есть или Больничная касса, или Департамент здоровья. В любом случае, имеющий страховку человек не должен платить за тестирование сам». Но тут есть одна оговорка: «Если его назначил врач».

Тамра объяснила: «Человек должен заплатить за тест лишь в ситуации, если врач не посчитал проведение анализа необходимым, но человек сам этого требует (это относится ко всем анализам и обследованиям). То есть человек должен сам платить за тестирование только в том случае, если не получил направления от врача, но хочет сдать анализ в Synlab».