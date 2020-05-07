Фото ⟩ Переоценил свои силы: лихач на BMW приземлился на изгородь

В Вильянди вблизи перекрестка улицы Ваксали и Паала-теэ сегодня, 7 мая, в 14.10 автомобиль BMW вылетел с дороги и приземлился на бок на живую изгородь, пишет Sakala.
По предварительным данным полиции, виновником ДТП стал водитель BMW, который переоценил свои возможности, техника его вождения не соответствовала способностям и городскому движению. «Переборщил с газом», - назвал причину ДТП сам сидевший за рулем молодой человек.
Поэтому он потерял управление над автомобилем и выехал с дороги. Судя по следам на дороге, можно установить, что, выезжая с кольцевой развязки на улице Ваксали, машина задела бордюр островка безопасности посреди дороги, попала в боковое скольжение и врезалась в изгородь. По воле случая на момент происшествия на тротуаре или на островке безопасности не было пешеходов.
Молодой человек был один в автомобиле, он не пострадал. Он был трезв и у него есть водительские права.