Фото ⟩ Переоценил свои силы: лихач на BMW приземлился на изгородь

По предварительным данным полиции, виновником ДТП стал водитель BMW, который переоценил свои возможности, техника его вождения не соответствовала способностям и городскому движению. «Переборщил с газом», - назвал причину ДТП сам сидевший за рулем молодой человек.

Поэтому он потерял управление над автомобилем и выехал с дороги. Судя по следам на дороге, можно установить, что, выезжая с кольцевой развязки на улице Ваксали, машина задела бордюр островка безопасности посреди дороги, попала в боковое скольжение и врезалась в изгородь. По воле случая на момент происшествия на тротуаре или на островке безопасности не было пешеходов.