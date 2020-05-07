В эту субботу в Маарду открываются уличные спортивные площадки и площадки для выгула собак

Cогласно распоряжению Маардуской горуправы детские игровые площадки откроются в среду, 13 мая. Скейт-парками будет разрешено пользоваться начиная с понедельника, 18 мая.

Занимаясь спортом на улице, проводя время на детской игровой площадке или выгуливая собаку на специальной площадке необходимо следовать правилу 2+2 и соблюдать от других людей дистанцию 2 метра. До и после использования уличных тренажеров руки следуют тщательно дезинфицировать. Общую дезинфекцию общественных спортивных и игровых площадок будет ежедневно проводить OÜ Maardu Linnavarahooldus.