Студия Postimees: Таллинн не рад смягчению карантина?
Эстония запускает программу выхода из карантина. Как на это смотрят таллиннские власти? Что предпримет город на 9 мая, чтобы обеспечить соблюдение новых социальных норм?
На вопросы Rus.Postimees ответит в прямом эфире мэр Таллинна Михаил Кылварт. Смотрите интервью в 10.00!
- Чем выход из карантина в Таллинне отличается от остальной Эстонии?
- Есть ли у столичных властей возможность сохранить ряд ограничений?
- Не обернется ли открытие первых авиарейсов новыми проблемами?
- Почему Таллинн решил оставить школьников дома и после 15 мая?
- Кто обеспечит безопасность открывающихся детских площадок?
- Обсуждается ли продление мер поддержки малого бизнеса?
- Когда откроются спортклубы и СПА-центры?
- Приближается 9 мая. Как будет обеспечиваться соблюдение новых социальных норм вокруг Бронзового солдата?