Пт, 8.05.2020
Обязанность носить маску особенно актуальна в то время, когда чрезвычайные меры COVID-19 ослабляются. Яак Ааб
1

Студия Postimees: Таллинн не рад смягчению карантина?
10.00

Эстония запускает программу выхода из карантина. Как на это смотрят таллиннские власти? Что предпримет город на 9 мая, чтобы обеспечить соблюдение новых социальных норм?

На вопросы Rus.Postimees ответит в прямом эфире мэр Таллинна Михаил Кылварт. Смотрите интервью в 10.00!

  • Чем выход из карантина в Таллинне отличается от остальной Эстонии? 
  • Есть ли у столичных властей возможность сохранить ряд ограничений?
  • Не обернется ли открытие первых авиарейсов новыми проблемами? 
  • Почему Таллинн решил оставить школьников дома и после 15 мая? 
  • Кто обеспечит безопасность открывающихся детских площадок? 
  • Обсуждается ли продление мер поддержки малого бизнеса? 
  • Когда откроются спортклубы и СПА-центры?
  • Приближается 9 мая. Как будет обеспечиваться соблюдение новых социальных норм вокруг Бронзового солдата? 

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ