Hestia Hotel Group планирует сократить более 230 работников

7 мая Hestia Hotel Group представит Кассе по безработице заявление о начале процедуры коллективного сокращения, сообщила компания. Утром в четверг руководство Hestia Hotel Group сообщило руководителям отделов и работникам о планах оптимизации и реструктуризации.

«Непредвиденная ситуация и практически за один день обрушившийся оборот стали совершенно беспрецедентными. Мы до последнего пытались избежать коллективного сокращения и оптимизировали буквально все расходы, но, к сожалению, сегодня ясно, что туризм не восстановится так быстро, как мы надеялись, и держать всю имеющуюся сегодня рабочую силу в ожидании этого момента просто невозможно», - прокомментировала в пресс-релизе компании исполнительный директор Кайса Майленд.

Концерну Hestia Hotel Group принадлежат девять отелей. Из эстонских отелей шесть находятся в Таллинне, а один спа-отель в Лауласмаа. Еще два отеля расположены в латвийской столице Риге. Несмотря на чрезвычайное положение, в Таллинне остаются открытыми Hestia Hotel Europa и Hestia Hotel Susi, а с 1 мая ограниченный спектр услуг вновь начал предоставлять Laulasmaa Spa. В оставшихся четырех эстонских отелях деятельность приостановлена.

По словам Майленд, открытие всех отелей в ближайшем будущем находится под большим вопросом. «Планы по преодолению кризиса в Эстонии и на ближайших рынках демонстрируют, что что восстановление туристического сектора будет медленным и откладывается на неопределенное время, поэтому мы должны критически пересмотреть и изменить свои планы в Эстонии и Латвии», - сказала она.

«Первоначально мы надеялись пережить крупномасштабную остановку бизнеса без коллективных увольнений за счет государственного субсидирования заработной платы, - сказала Майленд. - К сожалению, в долгосрочной перспективе такой поддержки недостаточно, и мы вынуждены принять самое трудное решение – значительно сократить персонал. Мы следим за решениями Эстонии и соседних стран в отношении границ и ограничений на поездки, и у нас на столе сейчас несколько вариантов действий, которые после возобновления туристических потоков позволят постепенно восстанавливать прежние объемы деятельности».

По сообщению концерна, в принадлежащих Hestia Hotel Group отелях будут сокращены работники, которых невозможно обеспечить работой в ближайшие месяцы. Работа будет продолжена существенно меньшими силами. Всего в Эстонии и Латвии планируется сократить немногим более 230 человек.

По словам Майленд, когда ситуация улучшится, компания намерена прежде всего предложить работу бывшим работникам Hestia. Список подлежащих сокращению рабочих мест пока уточняется. Компания уведомит работников и кассу по безработице в установленном законом порядке.