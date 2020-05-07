Сталинский дух продолжает Вторую мировую войну

Нацистская Германия и Советский Союз, развязавшие Вторую мировую вторжением с двух сторон в Польшу в сентябре 1939 года, одинаково жестко отрицали человечность во имя вечной славы своих режимов. Их вечность оказалась недолговечной, однако и спустя 75 лет сталинский дух жив в виде упрощающей и героизирующей войну трактовки.

У западных союзников, но и в нашем регионе, день окончания Второй мировой войны в Европе – 8 мая (по советской традиции 9-го) – принял достаточно сдержанную форму. Люди собираются у мест памяти, произносятся важные слова об ужасах войны, а также хрупкости свободы и мира. В информационном пространстве доминируют человеческие истории, а опыт войны не актуализируется с целью поставить сопредельные страны «на место».

В случае стран Балтии всегда важно добавлять, что эта война означала для нас 50 лет без собственной государственности и без элементарных прав человека, под куполом коммунистической партии.

Если цель – действительно научиться чему-то, то это единственно возможный подход. Рассмотрение истории войны через трагические судьбы оказавшихся в ее пучине людей действует как вакцина против опасных и пустых лозунгов. Озвучивание правды о начале войны, когда СССР заключил с нацистской Германией пакт Молотова-Риббентропа и они вместе оккупировали Польшу (Сталин сделал задержку в 17 дней, чтобы формально «не начать»), не дает забыть о поразительно схожей сути тоталитарных режимов.

Уроки войны, к сожалению, выучены далеко не везде. Грустно наблюдать за некоторыми активистами в России, да и в Эстонии, которые торжественно колотят себя в грудь и лукавят, вместо того, чтобы спокойно поминать жертв войны. По всей видимости, они не знают, что, когда ветераны были еще в своем большинстве живы (и это в советское время) 9 мая было не принято надрывать голос и устраивать странные маскарады. Тогда боль от войны чувствовалась еще отчетливо, и она не допускала многого из того, что мы можем наблюдать сейчас.

Воинственные идеи нацистской Германии погибли, к счастью, вместе с нею. Экспансивная политика Советского Союза, напротив, существует уже более ста лет, меняя акценты и даже оболочку, но оставаясь, по своей сути, прежней. Она получила новое дыхание в бессовестных лозунгах «Можем повторить» и «Сталин был эффективным менеджером».

Чтобы понять истинные мотивы этой политики, стоит обратиться к историческим источникам, которые подметил в своей радиопередаче историк Давид Всевиов. Передача была посвящена начатой СССР против Финляндии Зимней войне.

Конституция СССР от 1924 года говорит о союзном государстве следующее: «(...) послужит верным оплотом против мирового капитализма и новым решительным шагом по пути объединения трудящихся всех стран в Мировую Социалистическую Советскую Республику».

До начала войны с Германией Главное политическое управление Красной армии выпустило 3 июня 1941 года директиву, содержавшую следующее: «Ленинизм учит, что страна социализма, используя благоприятно сложившуюся международную обстановку, должна и обязана будет взять на себя инициативу наступательных военных действий против капиталистического окружения с целью расширения фронта социализма».

Эти и другие доказательства свидетельствуют, что Советский Союз старался использовать любую возможность, дабы навязать силой свое видение общественного строя и подмять под это видение как можно больше чужих земель. Из этого исходили и развивая дружбу с Гитлером, и одерживая над ним победу, за чем последовала коммунистическая диктатура и террор почти на половине территорий Европы.

Коммунистические лозунги в итоге пали, но властолюбивый и бесчеловечный сталинский дух остался.